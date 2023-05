Jonas Austermann stellt früh die Weichen beim Verdener 3:0-Erfolg über Westercelle

Von: Kai Caspers

Teilen

Steuerte einen Treffer zum völlig verdienten 3:0-Erfolg über Westercelle bei: Verdens Dennis Hoins (9). © Albrecht

Einen ruhigen Nachmittag verlebte Frank Neubarth, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Verden 04, im Heimspiel gegen den VfL Westercelle. Sein Team ließ gegen den VfL, der im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt benötigt, von Beginn an keine Zweifel aufkommen und feierte einen völlig verdienten 3:0 (2:0)-Erfolg.

Verden – Ein Ergebnis, mit dem der Bezirkspokalsieger aus Westercelle sogar noch gut bedient war. „Die Jungs haben das wirklich gut gemacht. Zumal mir wieder nur ein kleiner Kader zur Verfügung gestanden hat und ich Luis Saul auch noch frühzeitig auswechseln musste“, lobte Neubarth. Dennoch gab es auch einen leichten Ansatz zur Kritik. „Wir hätten das Spiel sicherlich noch deutlich früher klarmachen können“, haderte der FC-Trainer etwas mit der Chancenverwertung. Dabei hätte der Start der Gastgeber besser nicht verlaufen können. Nach einem Pass auf Robert Posilek war dieser schneller als sein Gegenspieler. Seinen Pass verwertete Jonas Austermann ohne Probleme zur frühen Führung – 1:0 (7.). Nur wenig später kam der aufgerückte Jan-Ole Müller aus zentraler Position völlig frei zum Kopfball. Neubarth: „Den muss er einfach machen.“ Erneut Müller per Kopfball (12.) und Posilek (14.) verpasste die frühzeitige Entscheidung. In der 42. Minute dann der längst überfällige zweite Treffer. Nach starkem Einsatz von Luca-Simon Homann bediente der Austermann und dessen Querpass nutzte Kevin Brandes – 2:0.

Etwas zu unplatziert: Der Kopfball von Verdens Jan-Ole Müller strich knapp über das Westerceller Tor. © Albrecht

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Verdener das dominierende Team. Hatten jedoch Pech im Abschluss. Zunächst traf Jonas Austermann (57.) nur den Pfosten, ehe nur eine Minute später ein Kopfball von Philipp Schippert an die Latte klatschte. „Danach haben wir es etwas an der nötigen Konzentration vermissen lassen und hatten in der einen oder anderen Szene sicher auch etwas Glück“, erklärte Frank Neubarth in Anbetracht der großen Möglichkeit des VfL, als Gerecke (60.) das Leder unbedrängt über das leere FC-Tor setzte. Doch das war nur ein kurzes Strohfeuer der Gäste. In der 64. Minute hatten zunächst Austermann und dann auch noch Brandes per Nachschuss die Entscheidung auf dem Fuß. Beide Schüsse wurden aber in höchster Not von den Gästen geblockt. In der 71. Minute war es dann aber so weit. Dennis Hoins spielte einen tollen Doppelpass mit Jonas Austermann und ließ VfL-Keeper Dominik Lowag mit einem Schuss in lange Eck keine Chance – 3:0. „Danach hatten wir noch den einen oder anderen Konter. Aber die haben wir dann nicht gut ausgespielt. Dennoch bin ich mit der Leistung sehr zufrieden“, zollte Neubarth seiner Mannschaft Respekt.