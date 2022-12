Das Warten ist vorbei: Torhüter Moritz Nientkewitz zum TSV Etelsen

Von: Kai Caspers

Teilen

Torhüter Moritz Nientkewitz spielt ab sofort für Landesligist TSV Etelsen. © vst

Nach einigen vergeblichen Anläufen hat es nun endlich geklappt. Torhüter Moritz Nientkewitz wechselt mit sofortiger Wirkung vom Fußball-Landesligisten zum TSV Etelsen an den Schlosspark.

Etelsen – Wenn es in der Vergangenheit um Neuzugänge beim TSV Etelsen ging, tauchte ein Name immer wieder auf – Moritz Nientkewitz. Allerdings hatte es bis dato nie mit einem Wechsel geklappt. Bis jetzt. Wie André Koopmann, sportlicher Leiter der Schlossparkkicker, nun bekannt gab, trägt der Torhüter ab sofort das Trikot des Fußball-Landesligisten. Nientkewitz kommt vom Ligarivalen FC Verden 04.

„Endlich“, war Koopmann die Freude deutlich anzuhören. „Wir haben in den vergangenen Jahren schon einige Versuche unternommen, um Moritz für einen Wechsel zu überzeugen. Als Langwedel dann aus der Bezirksliga abgestiegen ist, waren wir erneut in Gesprächen. Aber da hat sich Moritz dann für Verden entschieden“, sagt Etelsens sportlicher Leiter. „Aber der Kontakt ist trotzdem nie abgerissen. Daher haben wir jetzt auch noch mal einen neuen Versuch gestartet, zumal wir um die schwierige Situation von Moritz in Verden wussten.“

Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und Moritz als Heilsbringer sehen. Aber er wird den Konkurrenzkampf in jedem Fall anheizen. Und das ist auch extrem wichtig.

Seit seinem Wechsel nach Verden hat Nientkewitz für den Landesligisten aufgrund einer schweren Verletzung an der Schulter kein Pflichtspiel bestritten. Mittlerweile ist der 25-Jährige aber erfolgreich operiert und wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Da die Verdener im Zuge seines langfristigen Ausfalls jedoch reagieren mussten und sich Jascha Tiemann als Nummer eins beim FC etabliert hat, war es für Nientkewitz als dritter Torhüter schwer. „Da Moritz ein sehr guter Freund von Nico Meyer ist und zudem in Etelsen wohnt, konnten wir ihn nun endlich für uns überzeugen“, freut sich Koopmann. „Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und Moritz als Heilsbringer sehen. Aber er wird den Konkurrenzkampf in jedem Fall anheizen. Und das ist auch extrem wichtig“, macht Etelsens sportlicher Leiter kein Geheimnis daraus, dass er mit der Torhütersituation in der Hinrunde extrem unzufrieden gewesen ist. „Wir haben insgesamt sechs Torhüter eingesetzt. Und zuletzt haben wir mit Stephen Osei sogar kurzfristig noch einmal reagieren müssen“, erinnert André Koopmann an die Last-Minute-Verpflichtung. „Er wird uns aber wohl nicht weiter zur Verfügung stehen, da für ihn der Aufwand viel zu groß ist. Aber das war mit Stephen von Anfang an klar kommuniziert. Er ist zwar weiter für uns spielberechtigt, aber sollte er einen anderen Verein finden, bekommt er die sofortige Freigabe.“ Somit starten die Schlossparkkicker die zweite Saisonhälfte mit einem Torhüter-Trio. Denn neben Neuzugang Moritz Nientkewitz, bei dem es abzuwarten gilt, wie er nach der langen Wettkampfpause die Belastungen verkraftet, stehen auch weiterhin Youngster Vincent Schicks und Routinier Benjamin Skupin zur Verfügung. Wer dann am Ende das Rennen macht – Koopmann wollte sich nicht festlegen: „Aber Gas geben müssen alle drei!“