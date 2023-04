TB Uphusen setzt seine Erfolgsserie fort – 3:0

Von: Kai Caspers

Nur neun Minuten nach seiner Einwechslung traf Uphusens Landry Imboula (links) zum 3:0. Archi © Hägermann

Fußball-Landesligist TB Uphusen macht den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt. Auch der Tabellenvierte Drochtersen/Assel II musste sich dem TBU verdient mit 0:3 geschlagen geben.

Uphusen – Der nächste Big Point im Kampf um den Klassenerhalt für Fußball-Landesligist TB Uphusen. Dank einer überzeugenden Leistung feierte das Team von Trainer Christian Ahlers-Ceglarek einen verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg über den Tabellenvierten SV Drochtersen/Assel II.

Dragan Millé trifft zur Führung

„Ich kann den Jungs nur ein großes Kompliment aussprechen. Auch heute haben sie alles auf dem Platz gelassen. Das war in der Schlussphase auch zu sehen. Der eine oder andere war da mit seinen Kräften schon ziemlich am Ende“, sprach Ahlers-Ceglarek von einer sehr intensiven Partie. Dabei benötigten die Gastgeber zum wiederholten Male in dieser Saison rund zehn Minuten, ehe sie richtig in der Partie angekommen waren. Dabei wurde die nicht immer sattelfest wirkende SV-Defensive durch aggressives Pressing zu Fehlern gezwungen. Allerdings wussten Dragan Millé (13.) und Simar Kadir Alkas (23.) ihre Möglichkeiten nicht zu nutzen. Nach einem Eckball von Sedat Yücel hatten die Uphuser den Torschrei dann schon auf den Lippen, als ein Klärungsversuch von Drochtersen Hadi Assaf gerade noch über die Latte flog. In der 39. Minute die verdiente Führung. Nach einem erneuten Ballgewinn fackelte Dragan Millé nicht lange und schweißte einen Schuss aus 25 Metern gekonnt in den Winkel – 1:0. Nur zwei Minuten später der nächste Hochkaräter für die Gastgeber, als der alles andere als sicher wirkende SV-Torhüter Nico Gürtler einen Schuss von Rasho Chicho nur klatschen lassen konnte. Beim Nachschuss von Alkas war er dann aber doch zur Stelle.

Rasho Chicho mit der Vorentscheidung

Direkt nach dem Wechsel hatte Sedat Yücel den nächsten Treffer auf dem Fuß, doch sein Freistoß aus 22 Metern strich knapp am Winkel vorbei. Im Anschluss ging beim TBU die vorher gezeigte Linie jedoch etwas verloren. „Da waren wir nicht griffig genug“, monierte Ahlers-Ceglarek und hätte sich von seiner Mannschaft mehr Selbstvertrauen gewünscht. Nach einem Konter (51.) setzte Reichardt das Leder völlig unbedrängt über das Tor von TBU-Keeper Benjamin Schimmel. Nur zwei Minuten später die nächste Aufregung im Strafraum der Gastgeber, als Sedat Yücel mit letzter Kraft den Ausgleich verhinderte. In der 60. Minute dann Glück für die Gäste, als der Ball nach einem Yücel-Eckball und Verlängerung von Berkat Karaca an den Innenpfosten klatschte. Auf der anderen Seite rettete das Aluminium für den bereits geschlagenen Schimmel nach einem Schuss (65.) von Niebergall. Die Vorentscheidung in der 72. Minute. Nachdem Ilias Kasapis den Ball erkämpft hatte, scheiterte Rasho Chicho im ersten Versuch noch am SV-Keeper, doch im Nachsetzen war er dann doch zur Stelle – 2:0. Nur sechs Minuten später machte der eingewechselte Landry Imboula mit einem Schuss aus 25 Metern endgültig den Deckel darauf. Auch bei diesem Treffer machte SV-Keeper Gürtler alles andere als eine gute Figur.