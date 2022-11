Starke Etelser Vorstellung wird nicht belohnt

Feierte sein Debüt im Tor des TSV Etelsen: Der kurzfristig verpflichtete Torhüter Stephen Osei. © Hägermann

Auch wenn Nils Goerdel seiner Elf ein ganz starkes Spiel gegen den FC Hagen/Uthlede bescheinigte, war der Trainer des TSV Etelsen nicht ganz zufrieden. Denn trotz etlicher Chancen musste sich der Fußball-Landesligist mit einem 2:2 begnügen.

Etelsen – Not macht bekanntlich erfinderisch: Das gilt augenscheinlich auch für Fußball-Landesligist TSV Etelsen. Denn im Zuge der großen Probleme auf der Torhüterposition zauberte das Team von Nils Goerdel im Heimspiel gegen den FC Hagen/Uthlede mit Stephen Osei kurzerhand einen neuen Keeper aus dem Hut. In der 69. Minute stand Osei gleich im Mittelpunkt und hätte einen perfekten Einstand für seinen neuen Verein erwischen können. Doch der Torhüter war beim Strafstoß von Finn-Niklas Klaus zum letztlichen 2:2 (1:1)-Endstand machtlos.

Nils Koehle und Bastian Reiners bringen Etelsen zweimal in Führung

„Bei unseren aktuellen Problemen im Tor musste eine kurzfristige Lösung her. Daher war ich froh, dass einige meiner Jungs schon mal mit Stephen in Lilienthal zusammengespielt hatten. Über sie ist dann auch der Kontakt entstanden“, klärte Nils Goerdel den Blitztransfer auf. „Zuletzt war Stephen in Worpswede. Dort hat er aber zehn Monate nicht gespielt, sodass er bei uns gleich auflaufen durfte. Jetzt gucken wir mal bis zur Winterpause und sehen dann weiter.“

Dass Osei durchaus Potenzial hat, unterstrich der Neu-Etelser in der 19. Minute, als er mit einer Glanzparade gegen Hagens Tienken zur Stelle war. Allerdings war das auch der einzige Aufreger im Spiel der Gastgeber, die ansonsten alles im Griff hatten. „Die erste Halbzeit war bockstark von uns. Wir haben uns richtig gute Chancen erspielt und sind auch verdient in Führung gegangen“, verwies Goerdel auf das 1:0 in der 34. Minute. Nach einem Pass auf die linke Seite war Nils Koehle schneller als sein Gegenspieler und ließ auch Hagens Torhüter Yannik Koch mit einem Schlenzer ins lange Eck keine Chance. Schon zu diesem Zeitpunkt hätten die Etelser deutlich höher führen müssen. Doch Luca Bischoff (5.), Bastian Reiners mit einem abgefälschten Ball an die Latte (6.), Koehle (24.) oder Simon Pals (28.) wussten ihre Möglichkeiten nicht zu nutzen. „Das war leider unser Manko. Zumal wir dafür in der Nachspielzeit ja auch noch bestraft wurden“, ärgerte sich Etelsens Kapitän Simon Gloger über den völlig unnötigen Ausgleich zum 1:1 (45.+3). „Allerdings hat Finn-Niklas Klaus das auch überragend gemacht“, sollte er dem Hagener nach seinem Treffer per Volleyabnahme Respekt. Kurz zuvor war Bischoff völlig frei aus kurzer Distanz gescheitert.

Fraglicher Strafstoß beschert Hagen/Uthlede den schmeichelhaften Ausgleich

Auch nach dem Wechsel änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen. Doch zunächst hatte es den Anschein, als sollte sich der Etelser Chancenwucher fortsetzen. Nur gut, dass Bastian Reiners nach glänzender Vorarbeit von Nils Koehle die Ruhe bewahrte – 2:1 (58.). Kurios wurde es dann in der 69. Minute. Nach einem Getümmel im Strafraum der Gastgeber landete der Ball am Ende bei Hagens Schoppenhauer, der das Leder an den Pfosten setzte. Doch während die Etelser alle noch kräftig durchatmeten, zeigte Schiedsrichter Hennig Kann urplötzlich auf den Punkt. Er hatte zuvor ein Foul an Hagens Marcel Meyer gesehen. „Und da die anschließende Szene nicht zu einem Treffer geführt hat, musste ich auf Strafstoß entscheiden, da es in diesem Fall keinen Vorteil gibt“, klärte der Unparteiische auf. Klaus ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und traf zum 2:2. „Ich habe da nichts gesehen. Aber was soll ich dazu sagen. Natürlich ist Hagen in den letzten 20 Minuten noch einmal gefährlich geworden. Aber letztlich können sie heute eine Kerze anzünden, dass sie noch einen Punkt mitgenommen haben. Für mich ist das Ergebnis nach der Vorstellung zu wenig“, so Goerdel.