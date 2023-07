Der Fußball-Landesliga-Spielplan steht: Knackiges Anfangsprogramm für Verdener Teams

Von: Frank von Staden

Emrah Tavan © Staden, Frank von

Vier Wochen vor dem ersten Anpfiff steht jetzt auch der Spielplan für die Fußball-Landesliga. Und der hält für die Verdener Klubs gleich einmal knackige Aufgaben parat.

Verden – Vor allem der TB Uphusen, der mit einer Bürde von zwei Minuspunkten in die Saison starten muss (wir berichteten), hat da ein krachendes Auftaktprogramm erwischt. „Das ist nicht ohne, da geht es aber mal gleich so richtig in die Vollen“, weiß da bereits im Vorfeld Emrah Tavan, sportlicher Leiter des TBU. Am ersten Spieltag (6. August) gastiert die Regionalliga-Reserve aus Drochtersen-Assel am Arenkamp, eine Woche später wartet dann der Landesliga-Dritte der vergangenen Serie, der TuS Harsefeld, auf den Turnerbund. Danach folgen Aufgaben gegen Oberliga-Absteiger Lüneburger SK, TuS Neetze und am 3. September kommt es zum ersten Derby daheim gegen den FC Verden 04.

Die ersten Gegner des FC lauten: beim TSV Elstorf, zu Hause gegen Aufsteiger FC Worpswede, in Bardowick und dann gegen Treubund Lüneburg. Auf den TSV Etelsen wartet am ersten Spieltag eine Heimaufgabe gegen Teutonia Uelzen, dann geht es nach Drochtersen, ehe Harsefeld am Schlosspark gastiert. Danach wartet der LSK.