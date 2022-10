Simon Pals rettet TSV Etelsen den 3:2-Erfolg

Von: Kai Caspers

Gerade noch von Gellersens Torhüter Lars-Ole Johst gestoppt: Etelsens Bastian Reiners. © Hägermann

Nach zwei Niederlagen kehrt Fußball-Landesligist TSV Etelsen in die Erfolgsspur zurück. Allerdings muss die Goerdel-Elf lange um den 3:2-Erfolg gegen den TSV Gellersen zittern.

Etelsen – Das Heimspiel gegen den TSV Gellersen – es war noch nicht abgepfiffen. Dennoch bildete sich kurzfristig eine große und lautstarke Jubeltraube beim Fußball-Landesligisten TSV Etelsen. Mittendrin Simon Pals. Denn in der 88. Minute verhinderte der Mittelfeldspieler in größter Not den drohenden Ausgleich und rettete den Gastgebern damit den nicht unverdienten 3:2 (2:0)-Erfolg.

Die Zitterpartie hätten sich die Etelser in jedem Fall sparen können. Schließlich hatten Luca Bischoff und Simon Pals mit ihren Treffern (10./44.) für die beruhigende 2:0- Pausenführung gesorgt. Ein Ergebnis, mit dem die Gäste sogar noch gut bedient waren. „Wir haben keine gute Anfangsphase gespielt. Doch mit zunehmender Spieldauer haben wir die Partie in den Griff bekommen“, war Goerdel nicht unzufrieden. Dennoch hatte Gellersens Andreas Demir (22.) nach Bischoffs Führungstreffer den Ausgleich auf dem Kopf, doch der Ball strich knapp am Etelser Tor vorbei. Das war es jedoch mit den Offensivaktionen der Gäste. Fortan hätte Bastian Reiners frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen können. Jeweils mustergültig von Luca Bischoff in Szene gesetzt, scheiterte er zweimal (23./29.) allein vor TSV-Keeper Lars-Ole Johst. „Beim zweiten Mal ist der Ball etwas versprungen“, nahm Goerdel seinen besten Torschützen in Schutz. Als der aufgerückte Christopher Petzold nach einer Bischoff-Ecke das Leder aus kürzester Distanz ebenfalls nicht im Tor (35.) unterbringen konnte, war der eine oder andere Fan der Schlossparkkicker bereits der Verzweiflung nahe. Unmittelbar vor der Pause dann aber doch das überfällige 2:0. Nach einem Freistoß der Gäste leitete Reiners einen Konter über die rechte Seite ein und seinen Querpass in den Strafraum verwertete der mitgelaufene Simon Pals.

Den Ball fest im Blick: Etelsens Torschütze Simon Pals ist schneller als sein Gegenspieler. © Hägermann

„Da wir in der ersten Hälfte viel investiert hatten, wollten wir nach dem Wechsel schon tiefer stehen und auf Konter lauern“, erklärte Goerdel die neue Marschroute. Und die Taktik schien zunächst aufzugehen, da Nico Meyer nach Vorarbeit von Bastian Reiners mit dem 3:0 (53.) zur vermeintlichen Vorentscheidung erhöhte. Doch weit gefehlt. Nur drei Minuten später landete ein Klärungsversuch von Simon Gloger genau bei Robin Meyer und der ließ Etelsens Torhüter Vincent Schicks mit einem leicht abgefälschten Schuss keine Chance – 3:1. Während bei den Gastgebern nun das Zittern begann und auch die Beine etwas schwerer wurden, witterte Gellersen noch einmal Morgenluft. In der 76. Minute war es erneut Meyer, der nach einer Flanke volley auf 2:3 verkürzte. Doch mit enormen Einsatz retteten die Etelser das Ergebnis über die Zeit und fanden nach den vergangenen beiden Niederlagen in die Erfolgsspur zurück. Goerdel: „Wir hatten keine einfache Trainingswoche. Daher wurde es am Ende noch einmal eng. Aber letztlich geht der Sieg für mich schon in Ordnung.“