Platzt beim TB Uphusen endlich der Knoten?

Von: Kai Caspers

Soll für Stabilität sorgen: Dennis Janssen. © vst

Während der TuS Neetze mit sieben Punkten aus drei Spielen einen optimalen Saisonstart erwischte, wartet Fußball-Landesligist TB Uphusen noch immer auf den ersten Dreier.

Uphusen – Aktuell rangiert der TB Uphusen am Tabellenende der Fußball-Landesliga. Daher hofft Christian Ahlers-Ceglarek, dass in der Partie beim TuS Neetze (So., 15 Uhr) endlich der Knoten platzt. Allerdings dürfte die Aufgabe alles andere als einfach werden, zumal die Gastgeber mit sieben Punkten aus drei Begegnungen einen optimalen Start erwischten.

Dennis Janssen und Dragan Millé kehren zurück

„Neetze dürfte mit einer ziemlich breiten Brust antreten. Daher müssen wir uns im Vergleich zum Auftritt gegen Lüneburg schon erheblich steigern, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen“, so Ahlers-Ceglarek. Das dürfte aber nicht schwer werden, da die Uphuser beim 0:5 gegen LSK alles vermissen ließen. „Wichtig ist, dass wir uns gegen die robuste Truppe wehren und vor allen Dingen endlich mal unsere Chancen nutzen. Das würde uns einiges vereinfachen“, weiß der TBU-Trainer. „Zumal wir uns immer einige Chancen erspielen.“

Verzichten müssen die Gäste jedoch auf Justin Fronia (privat verhindert) und Taha Hamudi, der sich noch immer mit Problemen an der Achillessehne plagt. Fraglich ist zudem der Einsatz von Ramazan Gülac (Sprunggelenk). Dafür kann Ahlers-Ceglarek wieder auf Dennis Janßen (Sperre abgesessen) und Dragan Millé zurückgreifen. „Sie werden unserem Spiel sicher guttun“, ist der TBU-Trainer überzeugt. Darüber hinaus ist auch Sedat Yücel, der zuletzt Spielpraxis in der Reserve sammelte, wieder eine Option für die Startelf. kc