Marlon Cyriacks zieht es zum TSV Etelsen

Von: Kai Caspers

Zurück beim TSV Etelsen: Marlon Cyriacks. © Verein

Der nächste Neuzugang beim TSV Etelsen. Vom FC Verden 04 zieht es Marlon Cyriacks zum Fußball-Landesligisten.

Etelsen – Die Kaderplanung des TSV Etelsen schreitet weiter mit Hochdruck voran. Mit Marlon Cyriacks vermeldeten die Schlossparkkicker nun bereits den vierten Neuzugang. Der 18-Jährige stößt aus der A-Jugend des FC Verden 04 zum Team von Trainer Björn Mickelat.

Die Verdener führte Cyriacks als Kapitän zur Meisterschaft in der Landesliga und damit zum Aufstieg in die Niedersachsenliga. In Etelsen betritt der Youngster keinesfalls Neuland. „Schon vor seiner Zeit in Verden hat Marlon bei uns gespielt. Jetzt wollte er dann unbedingt zurück“, freute sich André Koopmann. Der sportliche Leiter der Blau-Weißen bescheinigt Cyriacks, der als Kreativspieler im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, großes Potenzial. Nach Patrick Ehrhardt, Keeper Joel David Schulz und Timon Wolff verstärkt der 18-jährige Cyriacks nun als vierter Neuzugang den Kader des Landesligisten. kc