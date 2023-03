Bastian Reiners – eine Ära endet in Etelsen

Von: Kai Caspers

Seit zehn Jahren spielt Bastian Reiners für Etelsen. Nun ist es an der Zeit für einen Trikottausch. In der neuen Saison läuft der 32-Jährige für den FC Verden 04 auf. © Breves

Hochkarätiger Neuzugang für Fußball-Landesligist FC Verden 04. In der kommenden Saison trägt Bastian Reiners vom Ligarivalen TSV Etelsen das FC-Trikot.

Verden – Seit zehn Jahren trägt Bastian Reiners das Trikot des TSV Etelsen. Der 32-Jährige ist beim Fußball-Landesligisten mittlerweile zu einer echten Identifikationsfigur geworden. Vieles deutete darauf hin, dass Reiners seine Karriere in Etelsen beenden würde. Aber dazu kommt es nicht. Wie der 32-Jährige auf Nachfrage bestätigte, zieht es ihn in der neuen Saison zum Ligarivalen FC Verden 04.

Dennis Hoins und Trainer Frank Neubarth spielen für Reiners die entscheidende Rolle

Der Gang zum Training am Dienstag – er ist Reiners dann auch deutlich schwerer gefallen. „Ich musste den Jungs ja mitteilen, dass ich mich für einen Wechsel entschieden habe. Aber ich hoffe, dass sie es verstehen können. Zumal es von meiner Seite ja keine Entscheidung gegen Etelsen ist. Nein, es ist eine für Verden“, erklärt der mit 16 Treffern aktuell beste Torschütze der Kicker vom Schlosspark. Für den FC sprechen in erster Linie zwei Dinge. „Ich habe mit Dennis Hoins Abitur gemacht und mit ihm zusammen in einem Oberstufenkurs Fußball gespielt. Darüber hinaus haben wir auch zusammen in Hannover gelebt. Da ich unbedingt noch einmal mit ihm zusammenspielen wollte, habe ich jetzt einfach die Chance gesehen“, klärt Reiners auf. Auch die Personalie Frank Neubarth spielte in der Entscheidungsfindung des 32-Jährigen eine gewichtige Rolle. „Frank hat nicht nur in der Bundesliga gespielt, sondern dort auch trainiert. Somit kann ich von ihm sicher noch einiges lernen“, denkt Reiners bereits über das mögliche Karriereende hinaus. „Als Trainer habe ich ja auch schon einige Erfahrungen in Etelsen gesammelt. Aber zunächst einmal konzentriere ich mich auf die neue Aufgabe in Verden. Denn zwei oder drei Jahre will ich schon noch spielen“, traut der 32-Jährige seinem künftigen Verein in dieser Saison noch den Aufstieg in die Oberliga zu. „Es sind zwar noch fünf Punkte Rückstand auf Bornreihe, doch die haben das deutlich schwerere Restprogramm. Außerdem müssen sie auch noch gegen uns spielen. Vielleicht kann ich da ja nach unserem Sieg in Verden wieder etwas gutmachen“, gibt der Etelser Reiners mit einem Grinsen zu verstehen.

Nicolas Brunken erwartet Führungsqualitäten vom Verdener Neuzugang

Für Nicolas Brunken, Sportlicher Leiter der Verdener, ist Bastian Reiners ein echter Glücksfall. „Seit zwei Jahren habe ich schon versucht, ihn zu einem Wechsel zu überreden. Daher bin ich auch extrem froh, dass es nun geklappt hat“, traut Brunken Reiners auch auf Anhieb eine Führungsrolle zu. „Sportlich ist Basti über jeden Zweifel erhaben. Das hat er in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt. Darüber hinaus hoffe ich, dass er dank seiner großen Erfahrung unsere jungen Leute mitzieht und auf dem Platz vorangeht. Vor allen Dingen dann, wenn es mal nicht so läuft. Von diesen Typen haben wir nämlich nicht so viele im Kader.“