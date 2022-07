Pokal: Nachfolger des TSV Lohberg wird gesucht

Von: Björn Drinkmann

Hat Respekt vor Langwedel: Uesens Trainer Benjamin Nelle. © Verein

Verden – An diesem Wochenende startet die erste Runde im Fußball-Kreispokal. Dabei genießt Titelverteidiger TSV Lohberg genau wie der TSV Achim, TSV Etelsen II und TB Uphusen II zunächst ein Freilos.

Zum Duell zweier Kreisligisten erwartet der TSV Uesen Bezirksliga-Absteiger FSV Langwedel-Völkersen. „Wir sind noch in einer frühen Phase der Vorbereitung. Daher ist es für mich eher ein Testspiel. Natürlich wollen wir eine Runde weiter kommen, aber im Vordergrund steht die Entwicklung der Mannschaft und die Umsetzung der Ziele“, so Uesens Coach Benjamin Nelle. „Langwedel zähle ich schon zu den ersten fünf Teams der Liga. Daher ist es für uns ein sehr guter Gradmesser.“

In zwei weiteren Kreisliga-Duellen erwartet Absteiger TSV Thedinghausen den Aufsteiger SVV Hülsen II und Vorjahresfinalist TSV Bassen II muss beim SV Hönisch ran. „Bassen ist natürlich ein sehr guter Gegner, aber im Pokal ist vieles möglich“, hat Hönischs Trainer Waldemar Kammer keine Angst vor dem Kreisliga-Vizemeister. Bassens Marius Wagener sieht seine Mannschaft noch nicht wirklich bereit für Pflichtspiele. „Für uns kommt der Pokal zwei Wochen zu früh. Die Vorbereitung läuft bisher nicht gut. Aber wir stellen uns der Aufgabe und hoffen, dass wir eine Runde weiter kommen“, muss Bassens Trainer mit Jannik Wiechert, Sebastian Wrede, Janek Hohlen, Julian Lange, Max Behrens, Yannick Hansen und den beiden Neuzugängen Pierre Granig und Mario Sonntag gleich auf acht Kandidaten für die erste Elf verzichten. Der TSV Otterstedt, der vergangene Saison etwas überraschend ins Halbfinale eingezogen war, trifft auf den TSV Bierden. Vor einer hohen Hürde gegen die neu gegründete zweite Mannschaft des 1. FC Rot-Weiß Achim steht mit dem TV Oyten II ein anderer Halbfinalist. Der TSV Dörverden ist beim Verdener Türksport gefordert. Auch wenn das Team von Nils Pohlner personell angeschlagen in die Partie geht, will es dieses Mal ein Erstrundenaus unbedingt vermeiden. Neben einigen Urlaubern müssen die Dörverdener auf die verletzten Jan Luca Meineke, Julien Rutault und Benedikt Schulz verzichten. bdr