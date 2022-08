Fußball-Kreispokal: Jetzt mischt auch der Titelverteidiger mit

Von: Björn Drinkmann

Etelsens Reserve-Coach Andy Wilkens kann gegen den TSV Brunsbrock nur ein Rumpfteam aufbieten. © Hägermann

Am Sonntag geht der Fußball-Kreispokal in die zweite Runde. Auch Titelverteidiger TSV Lohberg startet nun in den Wettbewerb. Das Team von Trainer Ricardo Seidel muss beim SV Wahnebergen ran.

Verden – „Nach einer sehr kurzen Vorbereitung ist dieses Spiel der erste richtige Test der momentanen Leistungsfähigkeit. Wir sind in diesem Spiel der Favorit und das will ich von meiner Mannschaft auch sehen“, lautet Seidels deutliche Ansage. Im Gegensatz zu den anderen Teams hat seine Mannschaft bereits drei Spiele im Bezirkspokal gespielt und sich überraschend gegen die Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn (2:0) und SVV Hülsen (9:7 n.E.) durchsetzen können, ehe man am TSV Etelsen (0:5) gescheitert ist.

Ebenfalls der klare Favorit ist der TB Uphusen II beim SV Holtebüttel. TBU-Spielertrainer Aykut Kalderici warnt davor, den SVH zu unterschätzen, „denn sie können absolut frei aufspielen und haben nichts zu verlieren!“ Er kann ab sofort wieder auf Rückkehrer Deniz Ügdur bauen, der als Stabilisator der Hintermannschaft gefragt ist.

Das Spitzenspiel der zweiten Runde findet beim TSV Etelsen II statt, der den TSV Brunsbrock empfängt. Denn hier trifft der letztjährige Kreisliga-Dritte auf den Vierten. Allerdings dämpft Etelsens Trainer Andy Wilkens gleich zu hohe Erwartungen, da ihm nur ein Rumpfkader zur Verfügung steht. „Wir haben aktuell sechs erkrankte, vier verletzte und drei urlaubende Spieler, sodass wir erst mal gucken müssen, wen wir überhaupt auf die Platte kriegen können“, so Wilkens.

Ein weiteres Spitzenspiel lautet SV Hönisch gegen den TSV Uesen. Bei Hönischs Trainer Waldemar Kammer und seinem Team herrscht große Vorfreude: „Wir werden es dem starken Uesener Team so schwer wie möglich machen“ so Kammer, dem Wladislaw Legostaev, Niklas Meyer, Patrick Post, Matthis Wischmann und Neuzugang Kai-Callem Kösling wieder zur Verfügung stehen.

Ebenfalls ein Duell zweier Kreisligisten ist die Begegnung zwischen dem TV Oyten II und dem TSV Thedinghausen. Der noch im Urlaub befindliche Oytener Trainer Steffen Rathjen wird von Enrico Grüpmeyer vertreten. Wie so vielen Teams in der aktuellen Phase stehen auch den Oytenern einige Stammkräfte nicht zur Verfügung. „Trotzdem werden wir eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen“, so Grüpmeyer.

Außerdem empfängt der TSV Bierden auf eigenem Geläuf den TSV Blender. Der neue Bierdener Trainer Mirko Kappmeyer sieht sein Team in der Außenseiterrolle, „denn Blender spielt schon lange Jahre in der 1. Kreisklasse und hat mit Lars Findeklee und Lasse Feldhaus zwei Spieler in den Reihen, die ein Spiel entscheiden können“, zollt Kappmeyer dem Gegner Respekt.

Die weiteren Partien der zweiten Runde lauten TSV Fischerhude-Quelkhorn II gegen den TSV Dörverden und TSV Dauelsen gegen den TSV Achim. bdr