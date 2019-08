Fußball-Kreispokal: Der Run aufs Viertelfinale

Heute stehen sieben Spiele an / Partie beim TSV Bierden auf 28. August verschoben

+ Will mit seinen Fischerhudern ins Viertelfinale: Matthias Warnke. Foto: Archiv

Verden/Achim – Direkt im Anschluss an den ersten Punktspieltag folgt nun das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal. Hier steigt auch Titelverteidiger TSV Bassen II in den Wettbewerb ein. Er hatte in der ersten Runde ein Freilos und muss nun beim TSV Brunsbrock ran, dessen neuer Trainer Henning Meyer voller Zuversicht an die schwere Aufgabe geht: „Wir wollen unsere gute Leistung von Sonntag bestätigen und eine Runde weiterkommen“ so Meyer, dem mit Mathis Tietje, Fabian Kunst, Tim Stuber und Yannik Manns vier Spieler aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stehen.