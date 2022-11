Fußball-Kreisligisten sehnen sich nach der Winterpause

Von: Björn Drinkmann

Am letzten regulären Spieltag des Jahres kommt es in der Fußball-Kreisliga mit dem aktuell schwächelnden TSV Thedinghausen und dem TSV Brunsbrock zum Verfolgerduell von Herbstmeister TSV Etelsen II, der beim Schlusslicht SVV Hülsen II ran muss.

SVV Hülsen II – TSV Etelsen II. „Im Fußball ist alles möglich“, lautet der simple Leitspruch von SVV-Trainer Koray Vurus, der seinem Team in den letzten beiden Spielen eine ordentliche Leistung bescheinigt. Der Underdog muss auf den verletzten Dominik Sielemann verzichten, dafür kehrt Fabio Kluge nach Gelb-Rot-Sperre zurück.

„Wir wollen das Spiel mit voller Überzeugung angehen und drei Punkte holen. Es wird eines, das über den Kampf entschieden wird“, möchte Etelsens Andy Wilkens unbedingt verhindern, dass Schlendrian einkehrt. Gegen Hülsen werden die verletzten Tim Krohe und Dean Wundes fehlen. Sollte der angeschlagene Keeper Patrick Mannig nicht rechtzeitig gesund werden, wird wahrscheinlich Routinier Marco Raffel zwischen den Pfosten stehen.

TSV Thedinghausen - TSV Brunsbrock. Nur einen Zähler haben die Thedinghäuser aus den letzten drei Spielen geholt. Ausgerechnet gegen die formstarken Roten Teufel will der Bezirksligaabsteiger den Turnaround schaffen. Allerdings sieht es personell nicht gerade rosig aus. Zu den zahlreichen Ausfällen vor allem in der Hintermannschaft kommen nun auch noch Tim Fahrenholz (Bänderriss) und Maxim Schaf (5. Gelbe) dazu.

Im Hinspiel verdaddelten die Brunsbrocker in den letzten 20 Minuten noch ein 4:1 zum späteren 4:4. Dies wollen sie dieses Mal besser machen. Fehlen werden Malte Postler (Urlaub), Johannes Ritz, Paul Moje (beide privat) und Frode Tomhave (verletzt).

TSV Lohberg – TSV Bassen II. Bereits zwei Mal konnten sich die Lohberger in diesem Jahr gegen Bassen behaupten. „Ob es überhaupt zum Duell kommt, ist noch fraglich, da die Witterung dem Platz in den letzten Tagen doch sehr zugesetzt hat. Um erneut die drei Punkte einzufahren, muss schon einiges zusammen kommen, da Bassen eine sehr gute Truppe zusammen hat“, lobt Lohbergs Ricardo Seidel den Gegner.

„Wir wollen endlich mal gegen Lohberg gewinnen und so werden wir auch das Spiel angehen“, hofft Bassen II Trainer Marius Wagener, dass das Spiel angepfiffen werden kann. Ihm werden Chris Derichs, Michel Richter, Florian Schirmacher, Fynn Schmidt, Pepe Granig und Marijan Löhndorf nicht zur Verfügung stehen.

TSV Dörverden – TB Uphusen II. Trotz der verletzungsbedingten Ausfälle von Leon Delleske und Benjamin Agic wird der Spieltagskader der Dörverdener wieder etwas breiter besetzt sein. „Nach drei Niederlagen in Folge wollen wir uns unbedingt mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden“, so Trainer Nils Pohlner.

„Das Hinspiel, als wir schon nach 20 Minuten 0:4 zurücklagen, haben wir noch im Hinterkopf“, will TBU-Spielertrainer Aykut Kaldirici Wiedergutmachung für 2:4 aus dem August. Bei ihm sind mit Kamil Robak, David von der Leij, Suriyan Pamplong und seinem Bruder Salim Kaldirici gleich vier wichtige Spieler auf der Kippe.

SV Baden – SV Hönisch. Beim TV Baden freut sich Trainer Tim Schwentke, dass Ogün Murat nach längerer Verletzung zurück ist. Dafür fehlen Marco Schierloh und Co-Trainer Mustafa Gök urlaubsbedingt. Zidan Arslan ist weiterhin gesperrt. Zum letzten Heimspiel des Jahres wünscht sich Schwentke den dritten Saisonsieg: „Allerdings wird das natürlich eine schwere Aufgabe.“

Mit einem Sieg könnte sich der SVH endgültig im oberen Tabellengefilde etablieren. Genau das strebt Trainer Waldemar Kammer an, warnt aber vor der kampstarken Badener Truppe. Mit Rafael Franco steht Kammer eine weitere gute Option fürs Mittelfeld zur Verfügung.

FSV Langwedel-V. – TV Oyten II. „Nach zwei Niederlagen in Folge wollen wir das Jahr unbedingt mit einem Sieg beenden“, fehlen Langwedels Sascha Lindhorst aber Jan-Ole Post, Nick Edelberg und Jonas Tiedemann.

Bei Oyten II kehren Nassim Ghariz und Claas Jetschke nach abgesessener Gelb-Rot- Sperre zurück. Dafür muss Florian Winkelmann rotgesperrt zugucken.

TSV Uesen - TSV Achim. „Wichtig ist, dass wir das Tempo hochhalten“, kündigt Uesens Trainer Benjamin Nelle überraschend eine relativ offensive Ausrichtung an. Allerdings pfeift sein Team personell aus dem letzten Loch. Aber auch Achims Sven Zavelberg macht sämtliche Kreuze, wenn endlich die Wunden geleckt werden können. Immerhin kehrt Max Brookmann nach abgesessener Gelbsperre in den Kader zurück, wie auch Lukas Kiemes. Altliga-Keeper Andre Schwarmann wird erneut das Tor hüten. Patrick Ehrhardt ist wegen seiner Roten Karte noch zwei Spiele gesperrt. „Wir wollen unbedingt mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen“, kündigt Zavelberg an.