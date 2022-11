Wilkens-Team ist nicht zu stoppen

Von: Björn Drinkmann

Schneller am Ball als Brunsbrocks Tobias Bening: Uphusens Spielertrainer Aykut Kaldirici (links) brachte den TBU mit 1:0 in Führung. © Hägermann

Der TSV Etelsen II bleibt das Maß aller Dinge in der Fußball-Kreisliga. Auch der TSV Bassen II konnte das Team von Andy Wilkens nicht stoppen.

Verden – Der TSV Etelsen II ist in der Fußball-Kreisliga derzeit einfach nicht zu stoppen. Auch gegen den TSV Bassen II ließ das Team von Andy Wilkens beim 3:0-Erfolg nichts anbrennen und baute die Tabellenführung aus. Weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet indes der SVV Hülsen II. Beim SV Hönisch setzte es für den Aufsteiger eine deutliche 0:6-Niederlage.

TSV Etelsen II - TSV Bassen II 3:0 (2:0). Auch im achten Heimspiel wahrten die Etelser ihre weiße Weste und bleiben auf eigenem Platz weiter ohne Punktverlust. Die Gastgeber waren von Beginn an zwar optisch überlegen, doch Torchancen blieben zunächst Mangelware. Dafür wurde die erste richtige Möglichkeit dann gleich genutzt. Nino Nippoldt erlief einen Ball auf der linken Seite und bediente den in der Mitte lauernden Max Jäger. Und der zirkelte den Ball sehenswert in den Winkel – 1:0 (23.). Wenige Minuten später erkämpfte sich Etelsens Mirko Haase den Ball mit einem Pressschlag. Danach landete das Leder bei Pascal Mannig und der erhöhte mit einem Schuss ins kurze Eck eiskalt auf 2:0 (32.). Glück hatte dann Bassens Daniel Wiechert, der nach einem rüden Foul an Ron Meyer vom umsichtigen Schiedsrichter Sascha Fricke nur den gelben Karton sah. Im zweiten Durchgang gab es dann kaum noch Strafraumaktionen. Mannig wurde ein weiteres Mal gut freigespielt und erhöhte mit seinem Flachschuss auf 3:0 (53.). Die Gäste aus Bassen waren lediglich über Freistöße gefährlich. Doch Etelsens Torhüter Marco Raffel war bei einem Versuch von Kapitän Yannick Hansen zur Stelle. „Etelsen hat im Stil einer Spitzenmannschaft aufgespielt und verdient gewonnen. Spielerisch konnten wir kaum Akzente setzen“, war Bassens Spielertrainer Marius Wagener entsprechend enttäuscht.

Hülsen II wartet weiter auf den ersten Saisonsieg

SV Hönisch - SVV Hülsen II 6:0 (1:0). Trotz einiger kurzfristiger Ausfälle feierten die Hönischer einen deutlichen Sieg über das Schlusslicht. Dennoch war SVH-Trainer Waldemar Kammer nur bedingt zufrieden: „Die erste Hälfte hat mir nicht gefallen. Da hatten wir viel zu viele einfache Ballverluste. Dadurch kam auch kaum ein ordentlicher Spielfluss zustande.“ Dabei hatte Kai-Callem Kösling (5.) für die frühe Führung gesorgt. „In der zweiten Hälfte waren wir dann zielstrebiger im Spiel nach vorne. Zudem haben beim Gegner die Kräfte nachgelassen. Wir haben zur richtigen Zeit mit viel Geduld die Tore vorbereitet und dann auch getroffen“, erklärte Kammer. Die Treffer seiner Mannschaft erzielten Tugay Dogru (65.), zweimal Artur Magel (75./89.), Hamdin Özer (85.) und erneut Kösling (87.). Am kommenden Sonntag haben die Hönischer die Chance, auf dem dritten Tabellenplatz zu überwintern. Doch dafür müssten sie beim extrem heimstarken Tabellenführer in Etelsen gewinnen.

Aykut Kaldiricis Führungstreffer reicht Uphuser Reserve nicht zum Sieg

TB Uphusen II - TSV Brunsbrock 1:1 (1:0). Einen verdienten Punktgewinn feierten die Uphuser gegen den Tabellenzweiten. Die Gastgeber begannen gut und verdauten auch den Nasenbeinbruch vom wichtigen Stabilisator Hüseyin Günes, der bereits nach 15 Minuten vom Feld musste. Nach Ecke von Kerim Kocabas traf TBU-Spielertrainer Aykut Kaldirici zum 1:0 (36.). Etwas unglücklich aus Sicht der Uphuser der Ausgleich. Der Klärungsversuch von Mehmet Kaldirici landete direkt bei Brunsbrocks Noah Kruse und der beförderte das Leder zum 1:1 (60.) in die Maschen. Nur kurze Zeit später hätten die Gastgeber wieder führen können. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß lief Kaldirici frei auf das gegnerische Tor zu. Doch er scheiterte am stark aufgelegten Brunsbrocker Keeper Tom Wehnert. Kamil Robak und Michael Maul hatten ebenfalls sehr gute Möglichkeiten, die sie nicht nutzen konnten. So blieb es letztlich beim gerechten Unentschieden, da die Brunsbrocker mit schnellen Angriffen ebenfalls gute Chancen hatten. bdr