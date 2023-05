Theo Specker und Tim Melzer stellen die Weichen für den TSV Achim im Kreisliga-Hit gegen Etelsen II – 3:1

Teilen

Torschütze Theo Specker © Hägermann

Im Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga behaupte sich der TSV Achim mit 3:1 über Tabellenführer TSV Etelsen II.

Achim – Der TSV Achim bleibt in diesem Jahr auch weiterhin ungeschlagen. Im Spitzenspiel behauptete sich das Team von Sven Zavelberg mit 3:1 (2:0) über Tabellenführer TSV Etelsen II und festigte damit den zweiten Platz.

Aufgrund einiger Ausfälle war Zavelberg zu Umstellungen gezwungen. „Ich musste Spieler auf ungewohnten Positionen agieren lassen. Daher kann ich der Mannschaft nur ein dickes Kompliment machen“, lobte Achims Trainer sein Team, insbesondere für die erste Hälfte. „Da haben wir einen guten Ball gespielt und auch verdient geführt“, entsprach das 2:0 nach Toren von Theo Specker (7.) und Tim Melzer (44.) auch den Kräfteverhältnissen. Mit Beginn der zweiten Hälfte änderten sich jedoch das Bild. Doch mitten in der Druckphase der Gäste erhöhte Patrick Ehrhardt auf 3:0 (61.). Nur wenig später hatten die Achimer dann Glück, wie Zavelberg eingestehen musste. Nach einer Notbremse kassierte Bela Parchmann nur die Gelbe Karte. „Wir hätten uns über einen Platzverweis nicht beschweren dürfen.“ In der 64. Minute verkürzte Pascal Mannig für die von Andy Wilkens trainierten Gäste auf 1:3. Zu mehr reichte es aber nicht. Zavelberg: „Wir haben zwar nur noch verteidigt, doch richtig was zugelassen haben wir auch nicht.“ kc