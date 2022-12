TSV Etelsen II: Andy Wilkens und der Spirit vom Schlosspark

Von: Kai Caspers

Hat derzeit allen Grund zur Freude: Trainer Andy Wilkens eilt mit dem TSV Etelsen II von Erfolg zu Erfolg. © häg

Der TSV Etelsen II ist in dieser Saison das Maß aller Dinge in der Fußball-Kreisliga. Das Team von Andy Wilkens führt die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an.

Etelsen – Wenn in den vergangenen Jahren vom TSV Etelsen II die Rede gewesen ist, fiel oftmals der Begriff Fahrstuhlmannschaft. Schließlich pendelten die Schlossparkkicker immer mal wieder zwischen Kreisliga und 1. Kreisklasse. Auch in dieser Saison steht die Tür zum Fahrstuhl schon wieder sperrangelweit offen. Allerdings mit einem Unterschied: Die Fahrtrichtung hat sich komplett geändert. Denn das Team von Andy Wilkens führt mit großem Vorsprung die Tabelle an und steht bereits mit mehr als einem Bein in der Bezirksliga.

Ein wichtiger Bestandteil der Etelser Mannschaft: Mirko Haase (Mitte) stand in allen absolvierten Begegnungen des Kreisliga-Tabellenführers auf dem Platz und erzielte dabei zwei Tore. © Hägermann

„Wenn ich auf die Tabelle gucke, muss ich mich schon mal ein bisschen kneifen“, erklärt Wilkens in Anbetracht der beeindruckenden Erfolgsserie seiner Mannschaft. Zuletzt feierten die Etelser zehn Siege in Folge. Die letzte Niederlage setzte es am vierten Spieltag beim 3:4 in Thedinghausen. Dennoch wehrt Wilkens vorzeitige Glückwünsche zum Aufstieg noch vehement ab. „Wir haben uns diese Position wirklich gut erarbeitet. Und natürlich wird intern auch über die Bezirksliga geredet. Das sollen die Jungs auch. Aber warum soll ich den Aufstieg jetzt als erklärtes Saisonziel raushauen“, sagt der 38-Jährige. „Sollte es am Ende klappen, nehmen wir ihn gerne mit. Aber es kann noch so viel passieren. Sollte es, aus welchen Gründen auch immer, nicht reichen, ist es zwar traurig, aber kein Beinbruch!“

Wenn ich mit meinem Co-Trainer Nevzat Toprak diese Saison überstehe, dann haben wir gefühlt das Studium eines Psychologen in der Tasche.

Vor eineinhalb Jahren hat Andy Wilkens die Etelser Reserve übernommen. Seitdem ging es nur noch in eine Richtung. Steil bergauf. Das war zu Beginn jedoch nicht abzusehen. „Beim ersten Training hatte ich 40 Spieler auf dem Platz. Den Kader habe ich jedoch relativ schnell auf 30 reduziert. Das war für den einen oder anderen sicherlich schmerzhaft. Aber wir haben uns mit den Entscheidungen auch schwergetan“, erinnert sich der 38-Jährige. „Ab diesem Zeitpunkt waren die Jungs aber extrem motiviert und haben ein überragendes erstes Jahr unter mir gespielt. Und wir als Trainerteam haben es geschafft, dass wir eine deutlich bessere Struktur in unser Spiel bekommen haben“, ist das einer der Gründe für den sportlichen Aufstieg seiner Elf. Am meisten freut es Wilkens jedoch, „dass die Jungs auch in der Folge gewillt waren zu lernen. Alle geben immer Vollgas. Aber das müssen sie auch. Denn unser Kader ist in der Breite qualitativ extrem gut aufgestellt. Daher müssen sich alle immer wieder neu beweisen“, verweist Wilkens auf die Tatsache, „dass wir in der gesamten Saison noch nicht einmal die gleiche Startelf auf den Platz bekommen haben. Aber das ist auch gut so. Denn jeder muss und soll seine Spielzeit bekommen“, bringt das für den Etelser Trainer mitunter jedoch große Probleme mit sich. „Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit irgendeinem Spieler rede. Da sind viele starke Charaktere dabei, die alles hinterfragen. Da muss ich mir die Antworten teilweise schon überlegen“, ist das für Wilkens jedoch ein gewisses Luxusproblem. „Wenn ich mit meinem Co-Trainer Nevzat Toprak diese Saison überstehe, dann haben wir gefühlt das Studium eines Psychologen in der Tasche“, sagt der 38-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht.

Glücksgriff Pascal Mannig

Auffällig beim Tabellenführer ist die geringe Anzahl von lediglich 13 Gegentoren in 14 Spielen. Das jetzt aber nur an der Hintermannschaft um Malte Wiechers, Ron Meyer und Eric Nienstädt festzumachen – für Wilkens wäre es zu einfach. „Wir fangen vorne an zu verteidigen und räumen da schon vieles weg. Natürlich hatten wir in der einen oder anderen Situation sicher auch mal Glück. Aber das gehört auch dazu.“ Apropos Glück: Nachdem der 15-fache Torschütze Tyark-Hendryk Füst die Etelser verlassen hatte, rückte Joscha Friesacher zu Saisonbeginn in dessen Rolle. „Er hat seine Sache perfekt gemacht. Doch aufgrund seines Studiums steht er uns auch nicht mehr zur Verfügung“, musste Wilkens jedoch nicht lange auf einen adäquaten Ersatz im Sturmzentrum warten. Quasi aus dem Nichts tauchte urplötzlich Pascal Mannig beim Training in Etelsen auf. Der Kumpel von Eric Nienstädt hatte eine Weltreise beendet und war auf der Suche nach einem neuen Verein. „Eigentlich wollte ich ihn noch zu einem weiteren Training einladen, um dann mit ihm zu sprechen. Aber das brauchte ich gar nicht. Er wollte sofort bei uns einsteigen und nur 24 Stunden später war die Spielberechtigung schon da“, so Wilkens. Mannigs Einstand – er hätte besser nicht laufen können. Denn gleich in der ersten Partie erzielte er fünf Treffer und stellte seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Wilkens: „Ich hoffe, dass er weiterhin so ehrgeizig bleibt. Denn mit ihm haben wir vorne natürlich eine echte Waffe.“

Auch Tim-Ole Wahl (rechts) gehört zu den wenigen Etelsern mit 14 Einsätzen in dieser Saison. © hägermann

Trainer Andy Wilkens hat auch für die kommende Saison in Etelsen zugesagt

Auch wenn der Etelser Kader über eine enorme Qualität verfügt, ist eine weitere Tatsache für Andy Wilkens von großer Bedeutung. Gerne spricht der 38-Jährige dabei vom „Spirit vom Schlosspark.“ Bereits vor zwölf Jahren, als Wilkens das erste Mal nach Etelsen wechselte, „war der Zusammenhalt innerhalb des Vereins sehr groß. Aber das wurde noch einmal gesteigert. Daher kann ich es schon verstehen, wenn andere Vereine vielleicht etwas neidisch auf den TSV gucken“, fühlt sich Wilkens dann auch pudelwohl bei den Blau-Weißen. „Es hat zuletzt zwar schon mal eine lose Anfrage gegeben. Aber das ist für mich überhaupt kein Thema. Sollte hier alles so weiterlaufen wie bisher, wird es schon sehr schwer, mich aus Etelsen wegzuholen. Zumal ich auch die Früchte meiner Arbeit ernten will.“ Für die kommende Saison ist ohnehin schon alles geregelt, „da ich für ein weiteres Jahr zugesagt habe. Auch die Mannschaft bleibt zu 80 Prozent beisammen. Aber die letzten Gespräche führe ich dann im Februar.“

Im März startet für den Tabellenführer mit der Partie beim Schlusslicht in Hülsen dann der zweite Teil auf dem Weg in die Bezirksliga. Sollte der am Ende von Erfolg gekrönt sein – Wilkens schickt schon jetzt eine Warnung voraus. „Egal, wo wir den Aufstieg dann feiern. Danach muss ein neues Fundament gebaut werden!“