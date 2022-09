Fußball-Kreisliga: Alle Blicke Richtung Baden zum Kellerduell

Von: Björn Drinkmann

Sascha Lindhorst © Privat

Interessanter Spieltag am Wochenende in der Fußball-Kreisliga. Dabei sind viele Blicke Richtung Kellerduell in Baden gerichtet.

TSV Lohberg – TB Uphusen II. „Wir wollen endlich mal wieder punkten und vor allem guten Fußball spielen“, ist Lohbergs Aufstiegstrainer Ricardo Seidel nach drei Spielen ohne Sieg aktuell nicht zufrieden. Seine personelle Situation bleibt angespannt. Nun muss er auch noch auf Hannes Hammer verzichten, der sich beim Spiel in Hönisch spät eine Ampelkarte abgeholt hat.

Uphusens Spielertrainer Aykut Kaldirici erwartet nicht nur aufgrunddessen, dass beide Mannschaften gleich viele Punkte auf dem Konto haben (zehn) ein Spiel auf Augenhöhe. Ihm fehlen Michael Maul und der zuletzt starke Joseph Airich verletzungsbedingt. Dafür hofft Kaldirici noch, dass es bei Sönke Peno nach überstandener Verletzung wieder geht. „Ob am Ende ein oder drei Punkte herumkommen, werden wir sehen. Wir wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen“, erklärt der TBU-II Trainer.

TSV Bassen II – TSV Achim. Durch das lockere 5:0 gegen den TV Oyten II ist der TSV Achim wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Mit dem TSV Bassen wartet mit dem Vizemeister aus der vorherigen Saison ein anderes Kaliber, auch wenn er in dieser Serie bisher noch nicht so gut in Schwung gekommen ist. „Aufgrund der mäßigen Ergebnisse der letzten Spiele strotzt die Mannschaft aktuell leider nicht gerade vor Selbstvertrauen“, gibt Bassens Trainer Marius Wagener zu. „Wir erwarten ein richtiges Brett. Das wird eine ganze schwere Aufgabe“, so Wagener, der auf Dominik Swigon, Michel Richter, Thomas Pfeifer, Claas Neumann und Mark Büssenschütt aus privaten Gründen verzichten muss. Außerdem fallen Fynn Schmidt und Janek Hohlen verletzt aus.

FSV Langwedel-V. – TSV Uesen. „Auch die Niederlage gegen Brunsbrock wird uns nicht umschmeißen. Gerade in der Offensive sind wir noch sehr jung aufgestellt und da gehören solche Phasen eben dazu“, wird Langwedels erfahrener Trainer Sascha Lindhorst nach zwei Niederlagen nicht unruhig. Bei ihm fällt Jan-Ole Ernst weiter verletzt aus. Dafür kehren Bastian Heimbruch und Claudio Pisu aus dem Urlaub zurück.

Der umgekehrte Trend ist aktuell beim TSV Uesen zu erkennen. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Nelle konnte sich mit den Erfolgen gegen Dörverden und Baden erst einmal aus dem Tabellenkeller befreien.

SV Baden - SVV Hülsen II. Absoluter Abstiegskampf in Baden. „Wir fahren dorthin, um zu gewinnen, die Jungs wollen die Derby-Niederlage wettmachen“, verspricht Hülsens Trainer Koray Vurus nach der bitteren Pleite aus der Vorwoche gegen den TSV Dörverden. „Gegen Baden müssen wir kompakt stehen und unsere Chancen vorne nutzen“, Hofft Vurus, dass dieses Mal endlich der Knoten platzen wird und der Aufsteiger den ersten Zähler einfahren wird.

TSV Thedinghausen – TSV Dörverden. „Wir sind weiterhin auf der Suche nach unserer Form“, ist schon ein Satz, der sehr selten von einem ungeschlagenen Tabellenführer fällt. Trotzdem stammt er von Thedinghausens Trainer Lutz Schröder, weil seiner Meinung nach die erforderliche Defensivarbeit vernachlässigt wird. Mit Merlin und Marlon Sassenberg, Mario Ohmes, Tim Fahrenholz, Dennis Buttkus und Jannik Gudegast fehlen auf allen Positionen wichtige Spieler. „Wir stellen uns auf ein enges Spiel ein und hoffen am Ende die Nase vorn zu haben“, so Schröder.

Dörverdens Nils Pohlner warnt vor der Körperlichkeit der Gastgeber. „Sie spielen aber auch einen guten Ball. Dementsprechend müssen wir in der Defensive gut stehen und aufpassen, dass wir nicht zu viele Chancen zulassen“, so Pohlner, der auf Nils Deke verzichten muss. Dafür kehrt Benjamin Agic zurück. Ob Julien Rutault nach überstandener Verletzung wieder mitwirken kann, wird sich spontan entscheiden.

TSV Brunsbrock – TSV Etelsen II. Das letzte Aufeinandertreffen vor sieben Wochen im Pokal, als sich die Etelser klar mit 4:1 behaupten konnten, hat Brunsbrocks Trainer Nils Vierkant noch nicht vergessen. „Wir wollen dieses Mal ein anderes Gesicht zeigen und den nächsten Schritt in unserer Entwicklung machen. Etelsen geht für mich als Favorit ins Spiel, weil sie eine starke und gut eingespielte Truppe haben“, so Vierkant. Ihm fehlen die Verletzten Hannes Luttmann und André Oestmann, so wie der erkrankte Moritz Hestermann.

Die Favoritenrolle nimmt Etelsen auch gerne an. „Wir wollen das Spiel ohne wenn und aber gewinnen, auch wenn uns bewusst ist, dass Brunsbrock uns das Leben sehr schwer machen wird“, warnt Etelsens Andy Wilkens. Ihm fehlen verletzungsbedingt weiterhin Jan Nienstädt, Dean Wundes und Dominik Cohrs.