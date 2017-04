Litke „Man of the Match“

Verden - Reichlich Nachholspiele gab es über die Ostertage in der 1. Fußball-Kreisklasse. Dabei machte das einstige Schlusslicht vom TSV Blender erneut etwas Boden im Abstiegskampf gut.

TSV Otterstedt - SVV Hülsen II 1:0 (0:0). Weiter Anschluss zum aufstiegsberechtigten Tabellenplatz zwei hält der Gastgeber, der sich aber über weite Strecken doch recht schwer gegen eine gut stehende Hülsener Reserve tat. „Man of the Match“ war dabei Christopher Litke. Erst in der 50. Minute eingewechselt, erzielte er wenig später das goldene Tor dieser Partie (75.).

SV Wahnebergen - SV Baden 1:1 (1:1). „Ein gerechtes Ergebnis“, urteilte später Wahnebergens Trainer Jörg Behrens. Nach 25 Minuten war es Mirco Pröttel, der den Gastgeber in Führung brachte. Noch vor der Pause traf Ibrahim Arslanoglu zum 1:1. Im zweiten Abschnitt war es weiterhin eine Partie auf Augenhöhe, in der beide Seiten noch ein paar Chancen hatten.

TSV Blender - TSV Brunsbrock II 1:0 (0:0). Es war ein sehr schweres Stück Arbeit für die Blenderaner, denn Brunsbrock war eigentlich über die gesamte Spielzeit ebenbürtig. Alles sah eigentlich nach einer Punkteteilung aus, doch zwei Minuten vor dem Ende war Ole Richter zur Stelle und brachte mit dem Tor des Tages doch noch den Dreier unter Dach und Fach.

Blender punktet auch gegen Brunsbrock II

FSV Langwedel-Völkersen II - MTV Riede II 4:1 (1:0). Nach einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit führten die Hausherren durch den Treffer von Marcel Clüver (3.) mit 1:0. Clüver mit seinem zweiten Treffer erhöhte auf 2:0 (57.). Dogan Tavan sorgte dann nach gut einer Stunde mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. In der 65. Minute gelang den Gästen durch Lucas Behlmer zwar der Anschluss, doch der Gastgeber ließ nichts mehr anbrennen und kam in der Nachspielzeit durch Matthias Cordes zum 4:1-Endstand.

Borsteler FC - TSV Blender 3:2 (1:1). „Ein mehr als glücklicher Heimsieg für uns“, räumte später BFC-Trainer Peter Berkenkamp ein. Blender war über die gesamten 90 Minuten das klar bessere Team, versiebte jedoch beste Torchancen. In der 25 Minute erzielte Robert Smerczek das 1:0 für Borstel. Postwendend glich Jonas Winkel aus (27.). Zehn Minuten nach Wiederbeginn brachte Patryk Kopyciok den Gastgeber erneut in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Alper Dogru auf 3:1. In der 67. Minute verkürzte Jonas Winkel auf 2:3 – doch diese Ausbeute war viel zu gering.

TSV Posthausen - TV Oyten II 1:2 (1:1). Eine ärgerliche Niederlage kassierte der Tabellenvorletzte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit stand es zur Pause durch die Tore von Mario Sonntag (20.) und Posthausens Torben Rippe (40.) 1:1. Mit dem Wiederanpfiff erzielte Marco Warnken die Führung für Oyten. Danach übernahmen die Gäste zumindest optisch das Geschehen, hatten auch noch ein paar gute Chancen, um zu erhöhen.

TV Oyten III - SVV Hülsen II 1:2 (1:1). Nach einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit stand es bis zur Pause durch die Tore von Christoph Krause (12.) und Oytens Ben Klenke (32.) unentschieden. Im zweiten Durchgang war Hülsen dann das etwas bessere Team und kam durch Patrik Preisler in der 63. Spielminute zum 2:1.

SV Wahnebergen - Borsteler FC 1:4 (1:2). Bereits nach drei Minuten traf Patryk Kopyciok zum 1:0 für Borstel. Kopyciok mit seinem zweiten Tor des Tages erhöhte auf 2:0 (17.). Noch vor der Pause traf Mirco Pröttel zum 1:2 (23.). Kurz nach Wiederbeginn stellte Tuna Dogru den alten Abstand wieder her (51.). Nur sechs Minuten später machte Rene Magalowski den Sack zu.

ml