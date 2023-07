Kai Klein zum Bezirksligisten FC Verden 04 II

Von: Kai Caspers

Co-Trainer Kato Tavan © Westermann, Fritz

Neuzugang für Fußball-Bezirksligist FC Verden 04 II: Vom Kreisligisten SV Hönisch stößt Kai Klein zum Team von Jan Twietmeyer. Darüber hinaus sind die Verdener nach dem Abgang von Dennis Neumann auch in Sachen Co-Trainer fündig geworden. Ab sofort steht Routinier Kato Tavan mit in der Verantwortung.

Verden - Der 22-jährige Klein ist beim FC für die Defensive vorgesehen. „Da wollen wir uns breiter aufstellen. Daher sind wir froh, dass sich Kai für uns entschieden hat und nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen will. Außerdem kann er jetzt mit seinem Bruder Marcel zusammenspielen“, sagt Verdens Stefan Twietmeyer.

Bezüglich des Co-Trainers freuen sich die Verantwortlichen über Tavans Zusage. „Kato ist bei uns ja ohnehin schon als Führungsspieler vorangegangen. Mit seiner Erfahrung soll er nicht nur Jan in dessen Arbeit unterstützen, sondern vor allen Dingen die jungen Spieler an die Hand nehmen und sie weiterentwickeln. Das ist ja unser Auftrag“, so Twietmeyer. kc