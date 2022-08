Der Fußball-Kreispokal geht in die nächste Runde

Von: Björn Drinkmann

Am Mittwoch stehen jeweils um 18.30 Uhr die ersten beiden Begegnungen des Kreispokal-Viertelfinales an. Dabei empfängt der wieder aufstrebende TSV Bierden den Titelverteidiger TSV Lohberg sowie der SV Hönisch den TSV Dörverden.

Verden – „Wir können befreit und locker in diese Begegnung gehen. Alle Spieler sind heiß“, so Bierdens Trainer Mirko Kappmeyer, der aktuell erfreuliche 29 Spieler beim Training begrüßen kann. Bitter ist für ihn jedoch der Ausfall seines verletzten Linksverteidigers Tim Birnbaum. „Lohberg ist nicht nur gespickt mit guten Einzelspielern, sondern überzeugt auch als Kollektiv. Von daher sehe ich uns als klaren Außenseiter“, gibt Kappmeyer die Favoritenrolle an die Gäste weiter. Er hofft, dass seine Mannschaft das Spiel lange offenhalten kann, um dann irgendwann den Lucky Punch landen zu können.

Lohbergs Ricardo Seidel ist nicht entgangen, wie gut Bierden aktuell performt. „Wir müssen schon bereit sein, eine bessere Leistung als noch im Spiel am Sonntag abzuliefern. Denn Bierden verfügt über schnelle Außenspieler und ist im zentralen Mittelfeld ebenfalls gut aufgestellt“, geht Seidel keinesfalls von einem einfachen Unterfangen beim klassentieferen Team aus.

Die zweite Begegnung zwischen dem SV Hönisch und dem TSV Dörverden ist da eher eine 50:50-Partie. Die Gastgeber sind mit drei Pflichtspielsiegen hervorragend in die Saison gestartet und aktuell im Pokalwettbewerb noch ohne Gegentor. „Hönisch hat sich gerade in der Offensive gut verstärkt und wir müssen daher unbedingt die einfachen Fehler aus dem Spiel beim TSV Achim vermeiden, wenn wir weiterkommen wollen“, warnt Dörverdens Spielertrainer Nils Pohlner. Mit den Urlaubsrückkehrern Nils Deke und Jonas Deblitz hat er zwei neue Kandidaten für die Startelf. Dafür haben Tobias Deblitz und Dimitri Seibert noch mit körperlichen Blessuren zu kämpfen und sind daher Wackelkandidaten. bdr