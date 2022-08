TBU: Christian Ahlers-Ceglarek will nachlegen

Von: Kai Caspers

Steht im Heimspiel gegen den TuS Harsefeld wieder zur Verfügung: Uphusens Kapitän Burak Yigit. © häg

Nächstes Heimspiel für den TB Uphusen. Gegen den TuS Harsefeld strebt der Fußball-Landesligist den dritten Sieg im dritten Spiel an.

Uphusen – Eitel Sonnenschein herrscht derzeit beim Fußball-Landesligisten TB Uphusen. Mit zwei Siegen aus zwei Begegnungen hat das Team von Christian Ahlers-Ceglarek einen perfekten Saisonstart erwischt. Mit dem TuS Harsefeld stellt sich nun am Sonntag, 15 Uhr, der vermeintliche Titelfavorit am Arenkamp vor.

„Wir wissen natürlich, dass Harsefeld ein ganz anderes Kaliber ist. Aber wir freuen uns drauf und wollen natürlich auch dieses Mal als Sieger vom Platz gehen“, erwartet Uphusens Trainer jedoch einen sehr motivierten Gegner. Denn nach dem überraschenden Aus im Bezirkspokal hängen die Harsefelder ihren eigenen hohen Ansprüchen auch in der Liga noch etwas nach. „Warum es bei Harsefeld aktuell noch nicht so läuft, weiß ich nicht. Aber das hat mich auch gar nicht zu interessieren. Wir sind gut damit beraten, wenn wir auf uns gucken und unsere Hausaufgaben machen. Gelingt uns das, ist auf jeden Fall etwas drin“, ist „Zecke“ überzeugt. „Zumal wir auf einen Gegner treffen, der Fußball spielen will und nicht so destruktiv auftritt, wie Cuxhaven in der Vorwoche.“

Personell könnte es auf Seiten des TBU besser nicht aussehen. Lediglich Ilias Kasapis (gesperrt) steht nicht zur Verfügung. Dafür kehren Burak Yigit und Torhüter Benjamin Schimmel wieder zurück. Ob Neuzugang Hugo Magouhi dieses Mal von Beginn an in die Startelf rückt, ließ Ahlers-Ceglarek noch offen. „Hugo hat in den 30 Minuten, die er in Cuxhaven gespielt hat, einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Daher ist er auf jeden Fall eine Überlegung wert für die Startelf.“ kc