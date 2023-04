Bezirkspokal: Das Finale steigt beim TSV Etelsen

+ © Staden, Frank von Hat sich gegen Neetze verletzt: Etelsens Benjamin Skupin. © Staden, Frank von

Nach dem Sieg gegen Neetze hatte sich Nils Goerdel für das Finale im Fußball-Bezirkspokal gegen Westercelle ein Heimspiel gewünscht. Und der Wunsch des Trainers vom Landesligisten TSV Etelsen wurde erhört.

Etelsen – Der Anpfiff zum Finale des Fußball-Bezirkspokals am Mittwoch, 17. Mai, gegen den VfL Westercelle ist noch gar nicht ertönt. Dennoch darf sich Landesligist TSV Etelsen schon jetzt als erster Sieger fühlen. Denn die Auslosung hat ergeben, dass die Schlossparkkicker Heimrecht genießen.

Finale steigt am 17. Mai am Etelser Schlosspark

„Nach dem perfekten Wochenende hätte es besser für uns sicher nicht laufen können. Wir freuen uns riesig auf das Finale. Die Verantwortlichen sind schon jetzt in der Planung, um dem Spiel auch einen würdigen Rahmen zu geben“, ist Etelsens Trainer Nils Goerdel fest davon überzeugt, dass die Zuschauer ein echtes Fußballfest erwarten können. Bezüglich der Anstoßzeit wollte sich Goerdel indes noch nicht ganz festlegen. „Westercelle will aufgrund der Anfahrt natürlich so spät wie möglich anfangen. Aber wir müssen natürlich gucken, was die Lichtverhältnisse machen. Daher gehe ich davon aus, dass es zwischen 18.30 und 19 Uhr losgeht“, sagt Etelsens Trainer.

Bangen um Torhüter Benjamin Skupin

Neben den ganzen Erfolgsmeldungen der vergangenen Tage gibt es allerdings auch etwas Negatives. „Die genaue Diagnose steht zwar noch aus, doch es sieht nicht so gut aus. Wir müssen abwarten, was der Arzt sagt“, bangt Nils Goerdel um Benjamin Skupin. Der Etelser Torhüter hatte beim 5:0-Erfolg über Neetze einen seitlichen Schlag ins Knie bekommen und musste ausgewechselt werden. „Daher müssen wir Moritz Nientkewitz, der auch angeschlagen ist, diese Woche wohl in Watte packen. Sonst muss Marco Raffel wieder ins Tor“, sagt Etelsens Trainer. kc