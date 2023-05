Fußball-Bezirksligist TV Oyten verpflichtet Uesens Luca Becker

Von: Kai Caspers

Teilen

In der kommenden Saison trägt Luca Becker vom Kreisligisten TSV Uesen das Trikot des TV Oyten. Sehr zur Freude von Trainer Jan Fitschen (links) und Co-Trainer Marius Winkelmann (rechts). © Verein

Beim Fußball-Bezirksligisten TV Oyten laufen auch weiterhin die Planungen für die neue Saison. Mit Luca Becker vom Kreisligisten TSV Uesen präsentierte Trainer Jan Fitschen nun den nächsten Neuzugang.

Oyten - „Ich habe Luca in einem Spiel gegen unsere zweite Mannschaft gesehen. Da ist er mir sehr positiv aufgefallen“, sagt Fitschen. Und dieser Eindruck sollte sich im Probetraining bestärken. „Luca ist sehr ehrgeizig und legt eine tolle Einstellung an den Tag. Darüber hinaus passt er menschlich hervorragend in unser Team. Zudem ist er beidfüßig und damit auf allen Positionen in der Defensive einsetzbar. Auch wenn er bis dato noch nie höher als Kreisliga gespielt hat, traue ich ihm den Sprung definitiv zu“, erwartet Oytens Trainer einiges vom 27-Jährigen. kc