TSV Ottersberg lässt nichts anbrennen – 5:0

Behauptet den Ball gegen Vissels Eike Beneke und trifft wenig später zum 1:0: Ottersbergs Daniel Throl (links). © maf

Der TSV Ottersberg wahrt in der Fußball-Bezirksliga seine bis dato blütenweiße Weste. Auch gegen Visselhövede ließ die Gabel-Elf nichts anbrennen.

Ottersberg – Rundum zufrieden zeigte sich Mike Gabel nach dem auch in der Höhe völlig verdienten 5:0 (1:0)-Erfolg über den VfL Visselhövede. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen. Sie hat unsere Vorgaben sehr gut umgesetzt und vor allen Dingen bis zum Ende Gas gegeben“, lobte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg.

Daniel Throl mit einem Dreierpack

Gegen extrem tief stehende Gäste übernahm das Gabel-Team von Beginn an das Kommando auf dem Platz. Nicht von ungefähr rollte Angriff auf Angriff auf das von Malte Behrendt gehütete VfL-Tor. „Bei ihm konnte sich Visselhövede bedanken, dass wir bis zur Pause nur einmal getroffen hatten. Der hat wirklich stark gehalten“, zollte Gabel dem jungen Torhüter Respekt. Für den einzigen Treffer in der ersten Halbzeit zeichnete Daniel Throl nach Vorarbeit von Görkem-Turan Colak mit einem leicht abgefälschten Schuss in der 24. Minute verantwortlich. Kurz vor der Pause hätte Björn Hakansson für die Gastgeber erhöhen können, doch er fand gleich zweimal seinen Meister im VfL-Keeper.

Trainer Mike Gabel rundum zufrieden

Das gleiche Bild auch nach dem Wechsel. Während Ottersbergs Torhüter Felix Mindermann lediglich einmal bei einem Fernschuss aus 25 Metern eingreifen musste, stürzten die Gäste von einer Verlegenheit in die andere. In der 52. Minute sorgte Dominik Rosenbrock nach einer Throl-Ecke per Kopfball für das überfällige 2:0. „Das war der Knackpunkt. Aber wir haben auch in der Folge nicht nachgelassen und weiter ordentlich Gas gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen“, konstatierte Gabel. Zehn Minuten vor dem Ende setzten die Ottersberger zum Schlussspurt an. Zunächst verwandelte Throl einen Handelfmeter sicher zum 3:0 (82.), ehe er nur zwei Minuten später mit einem abgefälschten Schuss und seinem dritten Treffer auf 4:0 stellte. Für den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand (89.) zeichnete Görkem-Turan Colak verantwortlich. Neben dem dritten Sieg im dritten Spiel freute sich Gabel insbesondere darüber, dass sich erstmals keiner verletzt hat. kc