Bezirksligist TSV Etelsen II kassiert bittere Niederlage

Von: Kai Caspers

Tim-Ole Wahl © häg

Den ersten Saisonsieg vor Augen, musste sich Fußball-Bezirksligist TSV Etelsen II doch noch unglücklich in Visselhövede geschlagen geben.

Etelsen – Gemischte Gefühle herrschten bei Andy Wilkens, Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Etelsen II, nach dem Kellerduell beim VfL Visselhövede. Zwar zeigte seine Mannschaft nach dem 0:11-Debakel in der Vorwoche die geforderte Reaktion, doch am Ende musste der Aufsteiger trotz einer 2:0-Führung die Heimreise ohne etwas Zählbares antreten.

„Das ist richtig bitter. Zumal wir aus dem Spiel nichts zugelassen haben und die Führung zur Pause auch völlig verdient gewesen ist“, machte Wilkens aus seiner Enttäuschung kein Geheimnis. Im Gegensatz zur Vorwoche war seine Mannschaft von Beginn an präsent und auch das spielerisch bessere Team. Dennoch galt es zunächst einen kleinen Schock zu verdauen. Nach einem Zusammenprall mit einem VfL-Spieler musste Torhüter Patrick Mannig frühzeitig mit Verdacht auf Gehirnerschütterung (27.) vom Feld. Für ihn rückte Marco Raffel zwischen die Pfosten. In der 40. Minute der völlig verdiente Führungstreffer, als Tim-Ole Wahl nach Pass von Malte Wiechers zur Stelle war – 0:1. Noch vor der Pause erhöhte Pascal Mannig aus 40 (!) Metern gegen den zu weit vor seinem Tor stehenden VfL-Keeper auf 2:0 (45.+6). Sehr zum Ärger von Wilkens verkürzte Greve mit einem für ihn unberechtigten Strafstoß auf 1:2 (66.). „Danach kamen natürlich die Nerven“, so Etelsens Trainer. In der 79. Minute glichen die Gastgeber nach einem Freistoß aus 30 Metern durch Zyzak aus, ehe Reuter in der Nachspielzeit nach einer Ecke mit dem 3:2 (90.+1) zur Stelle war. Die Möglichkeit zum Ausgleich verpasste Jannik Barkau kurz vor dem Abpfiff. kc