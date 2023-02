Ottersberg verspielt eine 2:0-Führung

+ © Ludwig Einen Tick schneller am Ball als Visselhövedes Kapitän Patrick Peter: Ottersbergs Ogur Beslenmis. © Ludwig

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg kehrt mit einem 2:2-Unentschieden aus Visselhövede zurück.

Ottersberg – Trotz einer bärenstarken ersten Halbzeit reichte es für Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg nicht zu einem Auswärtssieg beim VfL Visselhövede. Am Ende musste sich das Team von Axel Sammrey mit einem 2:2 (2:0) zufriedengeben.

Görkem-Turan Colak und Stiliyan Petrov treffen

„Visselhövede hat schon einen brutalen Fußball gespielt. Da fehlte mir bei einigen Gelben Karten schon das Verständnis. Schließlich spielen wir in der Bezirksliga und die Jungs müssen am nächsten Tag noch zur Arbeit gehen“, schüttelte Sammrey da nur den Kopf. „Aber letztlich müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Wir hatten zwei dicke Chancen zum 3:0“, verwies der Ottersberger Trainer auf die ausgelassenen Möglichkeiten von Egzon Percani. „Geht einer rein, ist das Ding durch.“ Zwar hatten die Gäste in der siebten Minute Glück bei einem Pfostentreffer des VfL, doch im weiteren Verlauf kontrollierten sie die Partie. Nach Pass von Leonard Belba traf Görkem-Turan Colak zum 0:1 (10.). Auch danach kannte die Partie nur eine Richtung. Folgerichtig erhöhte Stiliyan Petrov nach Zuspiel von Julian Stiehl auf 2:0 (19.). In der 31. Minute verpasste Percani die mögliche Vorentscheidung.

Egzon Percani lässt die mögliche Vorentscheidung aus

In der zweiten Hälfte verwandelte der Ex-Ottersberger Patrick Peter einen Handelfmeter, Daniel Luckyman war der Ball unglücklich an die Hand gesprungen, zum 1:2 (64.). In der Folge ging den Gästen die Puste aus, da es an den Alternativen auf der Bank fehlte. So kam der VfL nach einem langen Ball noch zum 2:2-Endstand (81.) durch Athde Haliti. kc