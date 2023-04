Sammrey: Zähes Spiel

Von: Kai Caspers

Teilen

Kam mit seinem Team nicht über ein 0:0 hinaus: Artur Janot. © vst

Keine Tore gab es im Duell zwischen dem TSV Ottersberg und dem SV Pennigbüttel. Dabei scheiterte die Sammrey-Elf immer wieder am Gäste-Keeper Bötjer.

Ottersberg – Im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Pennigbüttel kam Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus. Dabei agierte die Elf von Axel Sammrey etwas mehr als eine Halbzeit in Überzahl, da Sönke Ahlers in der 41. Minute nach einem zu harten Einsatz an Ottersbergs Kapitän Artur Janot mit Rot vom Platz musste.

„Leider konnten wir aus der Überzahl kein Kapital schlagen. Wie schon zuletzt in der ersten Halbzeit in Fischerhude war es ein sehr zähes Spiel von uns“, bilanzierte Sammrey. „Zwar hatten wir schon ein optisches Übergewicht, doch richtig gefährlich waren wir nur selten“, musste Ottersbergs Trainer dann auch bis zur 40. Minute warten, ehe Marc Schlichting frei zum Abschluss kam und seinen Meister in SV-Torhüter Philip Bötjer fand. Auch in der zweiten Halbzeit rückte der Schlussmann der Gäste vermehrt in den Vordergrund. Zunächst parierte er einen Fernschuss von Artur Janot (53.). Auch Daniel Throl (60.) sowie der eingewechselte Nuno Seeger fand bei seinem Kopfball (88.) seinen Meister in Bötjer. „Der hat schon wirklich gut gehalten und war sicherlich der stärkste Spieler der Gäste“, konnte auch Sammrey die Leistung des SV-Keepers neidlos anerkennen. Dennoch hätten die Ottersberger den Platz als Sieger verlassen können, wenn nicht sogar müssen. In der dritten Minute der Nachspielzeit tauchte Leonard Belba frei vor dem Tor der Gäste auf. Doch auch er zeigte Nerven im Abschluss und scheiterte am glänzend reagierenden Bötjer. kc