Jan Schröder leitet Fischerhudes Klassenerhalt-Party ein

Von: Kai Caspers

Nach dem Abpfiff gab es kein Halten mehr. Ausgelassen feierten die Fischerhuder den Klassenerhalt. © Petje Preuß

Erst den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga durch ein 3:2 in Heeslingen gesichert und dann zur Hochzeitsfeier von Dennis Klee. Besser hätte der Tag für die Fußballer des TSV Fischerhude-Quelkhorn nicht verlaufen können.

Fischerhude – Der Abpfiff war kaum verklungen, da gab es kein Halten mehr. Spieler und Fans des Fußball-Bezirksligisten TSV Fischerhude-Quelkhorn stürmten auf den Platz und bejubelten lautstark den Klassenerhalt nach dem 3:2 (1:2)-Erfolg beim Tabellendritten Heeslinger SC II. Im Mittelpunkt der großen Jubeltraube stand zweifelsohne Jan Schröder, der alle drei Treffer für seine Farben erzielt hatte.

Trainer Vitalij Kalteis sieht einen starken Gegner

„In Hülsen hat Jan ja noch einige Chancen ausgelassen. Scheinbar hat er sich alles für das Finale aufgehoben“, war Trainer Vitalij Kalteis die Begeisterung ganz deutlich anzuhören. „Ich kann der gesamten Mannschaft nur ein ganz dickes Lob aussprechen. Unfassbar, was sie heute gegen einen starken Gegner geleistet hat. Ein großer Dank geht auch an den Vorsitzenden Julian Kallhardt, der mir das Vertrauen geschenkt hat. Daher bin ich froh, dass ich es nun mit dem Klassenerhalt zurückzahlen konnte.“

Fischerhude hat einen neuen Fußballgott: Jan Schröder (r.) erzielte alle drei Tore beim 3:2 in Heeslingen. © Petje Preuß

Fischerhuder stecken zwei Nackenschläge weg und beweisen eine tolle Moral

In Heeslingen hatten die Gastgeber den deutlich besseren Start erwischt. „Wir hatten große Probleme in der ersten Hälfte“, kam das 0:1 (23.) durch Mika Krassmann für Kalteis dann auch nicht unerwartet. Die Fischerhuder hatten diesen Weckruf aber scheinbar gebraucht, denn nach starker Vorarbeit von Joost Wilkens war Jan Schröder zur Stelle –- 1:1 (28.). In der 36. Minute hatten die Gäste sogar die große Chance zur Führung, doch Kevin Sammann scheiterte mit einem Strafstoß. Und es kam noch schlimmer, denn eine Minute vor dem Wechsel sorgte Krassmann mit seinem zweiten Treffer für den nächsten Nackenschlag – 2:1. „Da waren wir natürlich geknickt. Aber in der Kabine haben wir uns dann noch einmal eingeschworen und sind mit einem klaren Kopf wieder aufs Feld gekommen“, bescheinigte Kalteis seiner Elf eine starke zweite Hälfte. Dabei avancierte Jan Schröder zum Fischerhuder Fußballgott. Zunächst glich er zum 2:2 (65.) aus, ehe er in der 77. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:2-Endstand endgültig zum Matchwinner wurde. Diese Führung verteidigten die Gäste bis zum Abpfiff, ehe der Partymarathon beginnen konnte. Schließlich ging es zur Hochzeitsfeier von Dennis Klee. Und ein besseres Geschenk, als den Klassenerhalt, hätte sich der Fischerhuder Bräutigam sicher nicht wünschen können.