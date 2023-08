Fitschen-Elf erwartet Ippensen zum Spitzenspiel

Von: Kai Caspers

Da geht es lang: Oytens Trainer Jan Fitschen will die Erfolgsserie seines Teams auch gegen Ippensen fortsetzen. © vst

Kann Fußball-Bezirksligist TV Oyten seine Erfolgsserie ausbauen? Das Selbstvertrauen ist auf jeden Fall groß vor dem Duell gegen den SV Ippensen.

Oyten – Ausgerechnet vor dem Spitzenspiel gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen SV Ippensen (Fr., 19.30 Uhr) plagen Jan Fitschen einige Sorgen. Denn mit Simon Seekamp, Anton Strodthoff, Christian Czotscher, Daniel Airich, Michele Troia (alle im Urlaub), Yaya Kone (Sperre) und Andre Geisler (verletzt) muss der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TV Oyten auf zahlreiche Spieler verzichten.

Darüber hinaus steht zudem ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Torhüter Fabian Meyer. „Sollte er nicht spielen können, rückt Christian Rathjen zwischen die Pfosten“, macht sich Fitschen dahingehend keine Sorgen.

Doch Jammern will Oytens Trainer im Vorfeld der Partie gegen den letztjährigen Vizemeister nicht. Im Gegenteil. „Ippensen ist eine eingespielte und solide Truppe, die uns alles abverlangen wird. Trotzdem wollen wir unsere blütenweiße Weste zu Hause natürlich verteidigen. Klar, personell haben wir schon eine große Vakanz. Trotzdem verfügen wir über ein schlagkräftiges Team, das nach vier Siegen selbstbewusst auftreten kann“, so Fitschen. „Und dann können sich jetzt die Spieler mal beweisen, die zuletzt nicht so häufig zum Einsatz gekommen sind.“ kc