Funke trifft – Janke hält Sieg fest

Kreisliga: TSV Brunsbrock feiert wichtiges 2:1 über den SV Hönisch

+ Im Vorwärtsgang: Lennart Uphoff läuft durch die Hönischer Abwehr. Sein TSV Brunsbrock siegte 2:1. Foto: Hägermann

Brunsbrock - Von Björn Drinkmann. Einen ganz wichtigen Dreier landete der TSV Brunsbrock in der Fußball-Kreisliga beim 2:1 (1:1) am Sonntag über den SV Hönisch. „Auch wenn der Sieg am Ende etwas glücklich war, da Hönisch vor allem in der Schlussphase mächtig gedrückt hat, geht er in Ordnung. Denn wir haben über 90 Minuten vor allem kämpferisch alles rausgehauen,“ jubelte Walter Hötzl.