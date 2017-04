Funck führt Etelsen ins Finale

Yannick Funck (Mitte) marschierte in Ahlerstedt voran und hatte großen Anteil am Einzug ins Finale.

Etelsen - Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt! Durch ein 9:8 (3:3/1:1) nach Elfmeterschießen beim SV Ahlerstedt/Ottendorf hat sich Fußball-Landesligist TSV Etelsen erstmals für das Finale im Fußball-Bezirkspokal qualifiziert. In diesem trifft das Team von Trainer Dennis Offermann auf Bezirksligist TSV Gellersen, der sich gegen Landesligist Meckelfeld behauptete.

Die Partie in Ahlerstedt – sie war nichts für schwache Nerven. „Das hat mich sicherlich einige graue Haare gekostet. Daher kann ich der Mannschaft auch nur meinen Respekt zollen. Von der Einstellung und dem gelebten Teamgeist war das einfach nur überragend“, sparte Dennis Offermann nach dem Krimi auch nicht mit Lob. Verständlich. Denn nachdem Ahlerstedt in der 36. Minute durch Simon Buchholz 1:0 in Führung gegangen war, traf Maximilian Jäger nach einer Ecke nur wenig später zum 1:1-Pausenstand (38.).

Offermann: „Für die zweite Hälfte hatten wir uns dann zwar viel vorgenommen, sind aber nicht so gut aus der Kabine gekommen.“ Das nutzten die Gastgeber in Person von Carsten Dammann und trafen zum 2:1 (56.). Aber es kam noch schlimmer. Inmitten der Etelser Drangphase erhöhte Ahlerstedt durch Sören Meyer auf 3:1 (77.). „Da waren wir im Grunde genommen Tod. In dieser Phase haben wir dann aber viel von außen gepusht und auf den schnellen Anschluss gehofft, damit noch einmal Hektik in die Partie kommt“, erklärte Etelsens Trainer. In der 79. Minute war Yannick Funck nach einem Freistoß von Nico Meyer am langen Pfosten zur Stelle und verkürzte auf 2:3. Funck war es auch, der in der Folge Verantwortung übernahm und für jede Menge Mut bei seinen Mitspielern sorgte. Fünf Minuten vor dem Ende sorgte er nach Foul an Bastian Reiners mit einem sicher verwandelten Strafstoß für das verdiente 3:3. Jens Finger hatte in der Nachspielzeit sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, wurde aber geblockt. Im Elfmeterschießen ließen die Etelser nichts anbrennen und verwandelten völlig souverän. Zum Unglücksraben avancierte dann Ahlerstedts Simon Buchholz, dessen Schuss über das Tor ging. J kc