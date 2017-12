Nur Fuhrmann fehlt Verden-Aller

+ Verdens Lucas Konradt

Verden - Zum Jahresabschluss erwartet Handball-Landesligist HSG Verden-Aller im Nachholspiel (Sbd., 19.30 Uhr) den VfL Horneburg. Die Partie war seinerzeit abgebrochen worden, da es in die Aller-Weser Halle rein geregnet hat. „Dieses Mal gehen wir auf Nummer sicher und spielen in der Realschulhalle“, gab HSG-Trainer Sascha Kunze mit einem Schmunzeln zu verstehen. Verzichten muss er dabei einzig auf Linkshänder Malte Fuhrmann (Fußbruch). „Damals waren die Horneburger definitiv von unserer starken Leistung überrascht. Da haben wir vieles richtig gemacht und daran gilt es anzuknüpfen“, hofft Kunze, dass sein Team den Spielfaden von damals wieder findet und vor allen Dingen die schwache Leistung des vergangenen Spiels in Stuhr aus den Köpfen bekommt. Allein von der Tabellensituation gehen die Gäste als Favorit in die Partie, müssen jedoch damit klarkommen, dass in Verden ohne Haftmittel gespielt wird. Besondere Beachtung verdienen bei den Gästen, die von Andreas Löhden gecoacht werden, Linkshänder Timo Meyn und Trainersohn Yannik Löhden. J bjl