Dakar: Für Schröder läuft’s immer besser

Von: Frank von Staden

Zufrieden nach der 6. Dakar-Etappe: Navigator Ryan Bland (l.) und Daniel Schröder. © Privat

Für den Thedinghäuser Motorsportler Daniel Schröder läuft es bei der 45. Rallye Dakar immer besser. So nahm er auch die sechste Hürde in Saudi-Arabien fast schon problemlos und schob sich in der Gesamtwertung weiter nach vorn.

Thedinghausen/Ha’il – Je länger die 45. Auflage der Rallye Dakar in Saudi-Arabien dauert, desto mehr scheint sich der Thedinghäuser Daniel Schröder mit ihr anzufreunden. So konnte der Motorsportler mit seinem Navigator Ryan Bland nach einer starken 5. Etappe am Donnerstag nun auch am Freitag mit seinem Nissan brillieren, bewältigte den sechsten Durchgang ohne Probleme und schob sich weiter in der Gesamtwertung der Autos nach vorn.

Aufgrund des schlechten Wetters und starker Regenfälle am Mittwoch musste die Route für die 6. Etappe verändert werden. Von Ha’il wurde direkt die Hauptstadt Riad angefahren. Die ursprünglich für Freitag geplante Wertungsprüfung wurde um 100 Kilometer verkürzt. Der gewertete Abschnitt umfasste somit „nur“ noch 358 Kilometer. Für die Teams war es dennoch ein langer und beschwerlicher Tag, denn inklusive der Verbindungsstrecke mussten satte 918 Kilometer abgespult werden. Die ersten Autos verließen das Biwak in Ha’il so schon um kurz nach sechs Uhr morgens. Und es kommt noch härter für die Teilnehmer. Denn der Veranstalter musste aufgrund des starken Regens in dieser Region auch die weitere Route umplanen. Die Etappen sieben und acht werden zu einer Mega-Etappe verbunden.

Daran wollte Daniel Schröder aber am Freitagabend noch nicht denken. Vielmehr genoss er die Tatsache, dass er erneut in der Wüste ohne große Probleme fleißig punkten konnte. „Drei Kilometer vor Zieleinfahrt registrierten wir zwar einen Platten, doch mit dem sind wir dann bis zum Schluss durchgefahren. Ansonsten muckte am Auto nichts auf. Das war ein gutes Gefühl. Wir haben aber auch etwas Speed herausgenommen, nachdem wir dem Nissan tags zuvor doch sehr viel abverlangt hatten, auf einer Etappe, die es echt in sich hatte. Aber auch diesmal ging es wieder durch 100 Prozent Sand mit gefühlt 50 Prozent Dünen“, bilanzierte Schröder später.

Einen herben Rückschlag indes musste Audi am Freitag einstecken. Der Franzose Stephane Peterhansel musste nach einem Unfall das Rennen aufgeben. Und auch Carlos Sainz hat aufgrund eines Unfalls keine Chance mehr auf den Gesamtsieg. Der führende Katarer Nasser Al-Attiyah kam dagegen wie Daniel Schröder gut durch und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf mehr als eine Stunde aus.