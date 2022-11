Fünf Sekunden fehlen Tim Köhler zum Sieg

Hatte allen Grund zur Freude: Tim Köhler, Springreiter des RV Thedinghausen, belegte mit dem fünfjährigen Westfalen Cayo Platz vier im niederländischen Peelbergen. © iw

Im niederländischen Peelbergen freute sich Tim Köhler über eine starke Platzierung in einem international besetzten Springen für Nachwuchspferde. In dem CSIYH1* belegte der Reiter vom RV Thedinghausen mit dem fünfjährigen Westfalen Cayo (Cornet Obolensky x MV Colman) Platz vier.

Verden – Nur rund fünf Sekunden fehlten Tim Köhler und dem von ihm ausgebildeten Wallach bis zu Christian Ahlmann, der die Prüfung für sich entscheiden konnte. Besonders beachtenswert: Cayo war der beste Fünfjährige in dem Feld aus rund 50 Paaren.

Ebenfalls in Holland am Start war Annina Nordström aus Thedinghausen, die im CSI2* (Hindernishöhe bis zu 1,40 Meter) mit Fuzhou, einem 12-jährigen Niederländischen Warmblut von Harley, neunte und im CSI2* (Hindernishöhe bis zu 1,35 Meter) mit dem Holsteiner Charmeur (Clarimo x MV Quantum) zehnte wurde. Aber auch Alexa Stais war international erfolgreich, denn die Thedinghauserin startete mit ihrem Erfolgspferd Lucato Mad Jo bei den German Masters in Stuttgart und konnte sich bei diesem Traditionsturnier platzieren. Gemeinsam mit dem neunjährigen Wallach von Ludwigs As, der im Besitz von Markus und Meredith Michaels-Beerbaum steht, erreichte sie in einem internationalen Zeitspringen Platz acht.

In Buchholz fanden an diesem Wochenende außerdem Dressurprüfungen bis zur Klasse M** statt. Dort siegte Kristin Szalinski für den RV Graf von Schmettow in einer L*-Dressur. Im Sattel des 14-jährigen Hannoveraners von De Niro erhielt sie für ihre Performance eine Wertnote von 7,3. Außerdem veranstaltete der Dressurreiterclub Brunshausen das Auftaktturnier seiner bekannten Glühweintrophy mit Dressurprüfungen bis zur Klasse S***. In diesem Rahmen konnte Jana Kahrs vom RFG Fischerhude mit Darlings Fenrir eine Dressurpferdeprüfung der Klasse A gewinnen. Es war ein tolles Comeback für dieses Paar, denn sie hatten schon seit rund sechs Monaten keine Turniere mehr bestritten. In diesem Wettbewerb belegte Ulrike Hatzl (RV Aller-Weser) mit Be my Beauty und Herzrubin die Plätze zwei und vier. Zudem holte Otto Walter mit seinem Erfolgspferd Leidenschaft, einer zehnjährigen Hannoveraner Stute von Londontime, Platz drei im St. Georg Special*. kk