TSV Bassen: Führung durch Aline Stenzel hält nicht – 2:2

Von: Frank von Staden

Traf zum 2:1: Aline Stenzel. © Privat

Zwei Punkte im Kampf um den Aufstieg büßten am Wochenende die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen beim 2:2 (2:1) im Heimspiel gegen den Heeslinger SC ein. Nach einem 0:1 (12.)-Rückstand drehten Aline Stenzel (35.) sowie Hannah Maruschke (45.) noch vor der Pause die Partie, per Foulelfmeter (65.) glichen die Gäste dann noch aus.

Bassen – „Von Beginn an fanden wir nicht wirklich richtig statt. Gemessen am spielerischen Potenzial unserer Mannschaft war es eine sehr zerfahrene Begegnung unsererseits, die geprägt war von vielen unnötigen Fehlpässen und Fehlern. Zunächst schien es, als hätten wir das Spiel im Griff, aber in der zwölften Minute kam der erwartet spielstarke Gast per Konter zur Führung. Alle unsere Spielerinnen waren zweifelsfrei bemüht, aber es wollte einfach nicht richtig laufen“, so Bassens Uwe Norden später. Zum 1:1 durch einen Kopfballtreffer von Aline Stenzel musste dann auch eine Standardsituation herhalten, bei der Nina Kobelt den Ball mustergültig servierte. Direkt vor dem Pausenpfiff war es erneut ein Freistoß von Nina Kobelt, den diesmal Hannah Maruschke per Kopf veredelte. In der 65. Minute bekam Heeslingen einen berechtigten Strafstoß zugesprochen, der zum 2:2 führte. Als dem TSV in der 70. Minute ein Handstrafstoß zugesprochen wurde, traf Nina Kobelt nur die Querlatte. In der 83. Minute schließlich schloss Aline Stenzel zu überhastet ab, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

„Schon am Mittwoch können wir im Nachholspiel in Hambergen zeigen, dass wir es besser können“, erhofft sich Norden dann beim Tabellenzwölften (19.45 Uhr) ein besseres Ergebnis.

TSV Bassen: Schmidt - Weigandt, Norrenbrock, Werth, Trimpert, Edert, Willms, Stenzel, Allert, Kobelt, Schygiel, Lübkemann, Maruschke, Dierßen, Krantz.