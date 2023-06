FSV-Trainer Lindhorst präsentiert sechs Neuzugänge

Von: Björn Drinkmann

Teilen

FSV-Vorsitzender Henrik Früchtenicht (rechts) freut sich über die Neuzugänge Jeldrik Landzettel, Gerrit Böhm, Jakob Struckmann, Jan Schorling und Jari Egbers (von links). Es fehlt: Jakob Glaser. © Verein

In der vergangenen Saison belegte die neu zusammengestellte Mannschaft des FSV Langwedel-Völkersen den siebten Platz in der Fußball-Kreisliga. Für die kommende Saison präsentiert Trainer Sascha Lindhorst nun ein Sextett an Neuzugängen.

Langwedel - Nach drei Jahren beim VfL Oldenburg kehrt Jari Egbers zurück in die Heimat. Der 25-Jährige ist zwar als Außenverteidiger eingeplant, kann aber auch im Zentrum agieren. Ein weiterer Rückkehrer ist Jakob Glaser. Der 29-Jährige war bereits in der ersten Amtszeit von Lindhorst fester Bestandteil beim FSV. Zuletzt trainierte er die A-Jugend des TSV Etelsen. Aktuell hat er zwar noch etwas Nachholbedarf bezüglich der fußballerischen und körperlichen Verfassung, „doch wie ich Jakob kenne, wird er den Rückstand schnell aufholen“, ist Lindhorst überzeugt. Glaser besticht durch seine Präsenz und ist daher für die Innenverteidigung prädestiniert. Mit Gerrit Böhm und Jakob Struckmann bringt der 29-Jährige zwei Spieler aus der von ihm trainierten Etelser A-Jugend mit nach Langwedel. Während Böhm ein vielseitiger Spieler mit einer guten Technik ist, der vor allem auf der Innenverteidigerposition gespielt hat, ist der trickreiche Struckmann mit seiner Schnelligkeit einer für die Außenbahn. Das Sextett komplettieren Jan Schorling und Jeldrik Landzettel aus der eigenen JSG Union. Schorling ist laut Lindhorst ein Außenverteidiger und Landzettel ein weiterer groß gewachsener Innenverteidiger. „Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben unsere eigenen jungen Leute mit in den Herrenbereich zu übernehmen. Mit den Neuzugängen sind wir gut gewappnet für die Saison“, so Lindhorst. bdr