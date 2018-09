FSV-Sturm ein laues Lüftchen

Bezirksliga: Tavan-Elf am Mittwochabend 0:3 gegen Osterholz / „Ergebnis zu hoch“

+ Auch Artur Pfannenstil (weißes Trikot), hier im Duell mit Steffen Brünjes, konnte dem Angriff des FSV Langwedel-Völkersen keine Durchschlagskraft verleihen. So verlor die Tavan-Elf am Mittwochabend in der Bezirksliga 0:3 gegen den VSK Osterholz. J Foto: Hägermann

Langwedel - Von Ulf von der Eltz. Es bleibt dabei: Fußball-Bezirksligist FSV Langwedel-Völkersen drückt vorne gewaltig der Schuh. Auch am Mittwochabend agierte die Tavan-Elf im Match gegen den VSK Osterholz viel zu harmlos und konnte erneut keinen Treffer erzielen. Am Ende stand eine 0:3 (0:1)-Heimpleite, die das Team weiter nahe an den Abstiegsplätzen festkleben lässt.