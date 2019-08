FSV: Pfannenstil meldet sich zurück

+ Artur Pfannenstil Foto: häg

Langwedel – Nach zwei Spieltagen ziert der FSV Langwedel-Völkersen das Tabellenende in der Fußball-Bezirksligist. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, beendete das Team von Emrah Tavan beide bisherigen Partien auch in Unterzahl. Daher ist es für den FSV-Trainer auch ganz wichtig, dass seine Mannschaft das Heimspiel gegen den FC Hambergen (So., 15 Uhr) mit elf Spielern beendet.