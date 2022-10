TSV Daverden: Fromm und Fettin glänzen beim 35:35

Von: Kai Caspers

Zehnfacher Torschütze beim 35:35 gegen Schiffdorf: Maximilian Fromm. © häg

Daverden – Auch wenn der Ausgleichstreffer der Gäste zum 35:35 (18:21)-Endstand erst zwölf Sekunden vor dem Ende fiel, sprach Christoph Schweitzer im Anschluss der Partie gegen den TV Schiffdorf eher von einem Punktgewinn. „Das ein richtig gutes Spiel von uns. Zumal der Tabellenführer mit einer breiten Brust angereist ist“, lobte der Trainer des Handball-Verbandsligisten TSV Daverden.

Auf Seiten der Gäste galt es in erster Linie die beiden gefährlichen Rückraumspieler Langwucht und Hoppe in den Griff zu bekommen. „Das ist uns in der ersten Halbzeit jedoch nur bedingt gelungen. Da sind wir in der Deckung oftmals einen Schritt zu spät rausgekommen“, verwies Daverdens Trainer insbesondere auf die Phase nach dem 12:13 (21.), als sich die Gäste binnen fünf Minuten auf 17:12 absetzten. Somit sahen sich die Daverdener zur Pause einem 18:21 gegenüber.

Deckungsumstellung zahlt sich gegen Schiffdorf aus

In der zweiten Hälfte stellte Schweitzer dann auf die offensivere 5:1-Deckung um. Das brachte zunächst jedoch nicht den gewünschten Erfolg, denn beim 20:25 (35.) roch es nach einer Niederlage. Doch scheinbar mussten sich die Gastgeber erst finden, denn in der Folge wendete sich das Blatt. Angeführt von den beiden Youngstern Maximilian Fromm und Lennat Fettin, die insgesamt 18 Tore erzielten, war nach einem 6:0-Lauf die Wende geschafft – 26:25 (43.). Schweitzer: „Leider haben wir uns immer dann, wenn wir uns mal auf zwei Tore hätten absetzen können, ein paar leichte Fehler erlaubt.“ Somit blieb die Partie bis zum Ende spannend. Nach dem 33:33 sorgte Fromm zwar noch zweimal für die Führung, doch Schiffdorf hatte jeweils eine Antwort parat.

Tore Daverden: Fromm (10), Fettin (8), Wilkens (5), Meisloh (4/3), Tielitz (3), Mattfeldt (2), Wehrkamp (1), Gätjen (1), Klimach (1). kc