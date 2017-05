Friedrich erlöst ihr Team – 3:0

Brunsbrock - Im Gegensatz zu den Herren in der Kreisliga gelang den Frauen des TSV Brunsbrock am letzten Spieltag der Fußbal-Bezirksliga der Klassenerhalt. Im Heimspiel gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf II gab es einen 3:0 (0:0)-Sieg.

Entsprechend erleichtert war dann auch Brunsbrocks Trainer Christian Krause: „Heute waren wir endlich einmal bis auf Fenja Vullmer und Manon Schreiber in Bestbesetzung. Die Abwehr hat sehr gut gestanden und im Mittelfeld war Johanna Friedrich überragend und das nicht nur wegen ihrer zwei Tore.“ Die Gäste waren sehr offensiv eingestellt, da sie unbedingt einen Sieg benötigten. Brunsbrock stand aber vom Anpfiff an sehr sicher in der Abwehr und ließ nur wenig Chancen zu. Die Gastgeber besaßen die beste Möglichkeit durch einen Freistoß von Daniela Raß (17.), der nur knapp das Tor verfehlte. In der zweiten Halbzeit gelang Brunsbrock nach 57 Minuten durch Johanna Friedrich das erlösende 1:0. Danach versuchte der SV zwar den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Gastgeber stand sicher. Die Vorentscheidung fiel zehn Minuten vor dem Abpfiff, als nach einem Freistoß von Daniela Raß wiederum Friedrich goldrichtig stand und auf 2:0 erhöhte. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen und der eingewechselten Ronja Luttmann gelang sogar noch das 3:0 (83.). „Jetzt haben wir erst einmal eine wohlverdiente Pause. In der neuen Saison werden wir alles daran setzen, dass wir gar nicht wieder erst in eine solch brenzlige Situation kommen“, versprach Christian Krause.

TSV Brunsbrock: Joana Müller – Raß, Maas (30. Clasen), Rabbe, Horstmann (72. Luttmann), Friedrich, J. Köster, M. Köster, Wicknig (60. Kracke), Rieke Ackermann, Lang. J jho