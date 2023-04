Friedrich beschert Fischerhude Punkt in Oyten

Von: Frank von Staden

Wird hier von Fischerhudes Dennis Klee clever abgelaufen: Oytens Joel Arouna Ahizi. © häg

Einen Punkt, der am Ende im Abstiegskampf ganz wichtig sein könnte, fuhr am Freitagabend Fußball-Bezirksligist TSV Fischerhude-Quelkhorn im Derby beim TV Oyten ein. Am Ende hieß es 1:1 (1:0).

Oyten/Fischerhude – Was ein Auftakt für die Hausherren, die doch unbedingt mal wieder den süßen Duft eines Heimsieges inhalieren wollten. Denn bereits nach zwei Minuten klingelte es im Tor der Fischerhuder, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Zündschlüssel für dieses Spiel gefunden hatten. Mit dem ersten Eckstoß, den Ole Persson hereinbrachte, ging der TVO durch einen Kopfball von Tom Witte, den Coach Jan Fitschen in diesem Match von Beginn an aus der Innenverteidigung auf die Neun beordert hatte, in Front. „Besser hätte es eigentlich nicht für uns laufen können. Eigentlich“, meinte da auch Fitschen später. Doch statt dieser Treffer die Hausherren weiter beflügelte, war er eher ein „Hallo-Wach“ für die Wümme-Elf, die in der Folge immer besser ins Spiel fand, auch die Initiative übernahm und durch ein hohes Pressing auch oft zu schnellen Ballgewinnen kam. Dass es zur Pause bei der knappen Oytener Führung blieb, hatten die Gastgeber vor allem ihrem Keeper Christian Rathjen zu verdanken. Der blieb sowohl bei einem Kopfball von Kevin Sammann Sieger (5.), fischte dann einen Kuper-Schuss aus zwölf Metern ebenso weg (16.) und zeigte sich auch Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hellwach, als erneut Jan Kuper urplötzlich völlig frei vor dem Gehäuse der Hausherren auftauchte, aber letztlich viel zu unplatziert abschloss. So war der TVO nicht nur optisch in dieser Halbzeit unterlegen, sondern hatte auch ein Chancenminus gegenüber den Fischerhudern. Allerdings landete auch ein Witte-Schuss nach Ahizi-Zuspiel auf der TSV-Querlatte (31.).

Nach dem Wechsel nahm das Niveau der Partie trotz einiger Halbchancen dann aber genauso rapide ab, wie der Regen immer mehr zunahm und so eine Ballkontrolle auch immer schwieriger machte. Einmal noch musste TSV-Keeper Fabian Meyer kurz nach Wiederanpfiff durchatmen, als erneut Witte für Gefahr sorgte. Danach aber gab es erst wieder einen Aufreger (71.), als Yaya Kone seine zweite Verwarnung erhielt und mit Gelb-Rot vom Platz musste. Und das sollte sich am Ende rächen. Denn kurz vor dem Abpfiff konnten die Fischerhuder dann doch noch ihre numerische Überzahl nutzen und schließlich auch jubeln. Nach Jeschke-Pass war der eingewechselte Niklas Friedrich zur Stelle und bescherte so den Gästen mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1 einen ganz wichtigen Zähler im Abstiegskampf. „Und das mit Recht. Denn ich fand uns im ersten Durchgang eigentlich nicht so gut. Da fehlte oft der Zugriff. Nach der Pause aber hatten wir alles im Griff und waren auch besser als Oyten“, urteilte später Fischerhudes Trainer Vitalij Kalteis. Und Fitschen meinte: „Das Ergebnis geht so in Ordnung. Die Ampelkarte hat unserem Spiel sicher nicht geholfen. Aber egal.“