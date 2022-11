Freese verspricht Vollgas gegen Findorff

Von: Kai Caspers

TVO-Trainer Kai Freese © Privat

Oyten – Vor dem Heimspiel gegen die SG Findorff (So., 15 Uhr) sind die Rollen klar verteilt. „Aber wir nehmen keinen Gegner auf die leichte Schulter. Nein, wir spielen volle Pulle und wollen unsere gute Stellung natürlich mit einem Sieg untermauern“, lässt Kai Freese, Trainer des Oberliga-Tabellenführers TV Oyten Vampires im Vorfeld wissen.

Gleichwohl macht Freese deutlich, dass für ihn die aktuelle Tabellensituation ohnehin nur zweitrangig ist. „Viel wichtiger ist für mich die Entwicklung der Mannschaft. Und da sehe ich noch jede Menge Potenzial“, verweist der TVO-Coach da in erster Linie auf das Umschaltspiel. „Das gilt es zu verbessern. Denn da sind wir oft in unseren Entscheidungen nicht schnell genug. Ich hoffe, dass wir da nun den nächsten Schritt machen“, will sich Freese auf gar nicht großartig mit Findorff beschäftigen. „Wir wollen der SG unser Tempospiel aufdrängen.“ kc