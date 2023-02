Oytens Freese nach 24:29-Blamage: „Maximal enttäuscht“

Von: Björn Lakemann

Teilen

Elf Tore – aber auch Pia Franke (am Ball) konnte Oytens 24:29 nicht verhindern. Archiv © häg

Was für ein Rückschlag: Die Handballerinnen des TV Oyten blamierten sich im Oberliga-Duell beim TuS Jahn Hollenstedt mit 24:29 (15:12) und lassen einen konsternierten Kai Freese zurück. Der Trainer kündigt eine harte Aufarbeitung an.

Oyten – Bei der Trainingseinheit am Montag wird Tacheles geredet bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten. Grund dafür ist die klägliche Leistung der Vampires bei der 24:29 (15:12)-Auswärtspleite beim TuS Jahn Hollenstedt. „Wir verlieren die zweite Hälfte mit 9:17, weil wir vorne völlig kopflos agiert haben. Wir haben zwar gute Einwurfchancen kreiert, doch scheitern an der Torfrau und lassen die Galligkeit vermissen, den Sprint nach hinten anzutreten“, so ein total gefrusteter Coach Kai Freese nach dieser völlig indiskutablen Hälfte seiner Schützlinge.

Carlotta Hohaus hochgezogen

Völlig kopflos sei seine Truppe aufgetreten und die Wurfqualität sei absolut mangelhaft gewesen, so der Übungsleiter. Immer wieder wurden die Hollenstedter um die beiden Schwestern Nickel, die zusammen 15 Buden einschweißten, zu freien Würfen gegen das Keepergespann Fenja Land und Carlotta Hohaus, die vorsichtshalber für die angeschlagene Bryana Newbern hochgezogen wurde, eingeladen.

Noch im ersten Abschnitt hatten seine Schützlinge eine „sehr griffige Abwehrleistung“ (O-Ton Freese) aufs Parkett gezaubert. Im Innenblock zeigte die junge Lena Prütt eine starke Vorstellung, die laut Freese auch schlaue Stopp-Fouls gespielt habe. Im Verhältnis zu den Abwehrleistungen in den beiden Partien zuvor sei das ein Schritt des Teams nach vorne gewesen. Nicht umsonst war der Beutezug der Vampires im ersten Abschnitt von Erfolg gekrönt: Nach starkem Start (3:1, 5. durch Pia Franke) kamen die Freese-Schützlinge nach zwischenzeitlichem Unentschieden besser in die Puschen. Wenig verwunderlich, dass nach dem 13:9 (24.) durch die elffache Torschützin Franke einen Pausenvorsprung heraussprang.

Nach Kennerth-Rot läuft nichts mehr

Nach Wiederanpfiff erhöhte Linkshänderin Sarah Kennerth, die zehn Minuten später eine sehr umstrittene Rote Karte bekam, noch auf 16:12. Der Matchplan, der noch im ersten Abschnitt bestens griff, funktionierte nun gar nicht mehr. Der Jahn traf fünfmal und setzte den TVO unter Druck. Nach dem 21:21 (46.) durch Anna-Lena Meyer war für die Vampires Ende im Gelände, weil die Wurfqoute in den Keller und noch tiefer sank. „Ich bin maximal enttäuscht, weil wir selbst die einfachsten Dinge nicht umsetzten. Das ist einer Spitzenmannschaft, die wir sein wollen, absolut unwürdig“, lässt der Trainer wissen. Es fehlten die Führungspersönlichkeiten, die insbesondere die Deckung mitziehen. Sämtliche Maßnahmen wie verschiedene Deckungsvarianten hätten nicht zum Erfolg geführt. Sein Team müsse sich bei den mitgereisten Fans entschuldigen. Auf das Ergebnis der Aussprache darf man gespannt sein.

TV Oyten: Land, Hohaus, Newbern; Prütt, Wolf (4), Meyer (2), Schmelz, Franke (11/4), Woltemade (2), Seidel (2), Kennerth (1), Hartmann, Jannsens (2), Johannesmann.