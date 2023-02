TVO: Kai Freese hofft auf eine Reaktion gegen Dinklage

Von: Kai Caspers

Fordert einen Sieg gegen Dinklage: Kai Freese. © häg

Nach der überraschenden Niederlage in Hollenstedt ist bei den Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires im Heimspiel gegen den TV Dinklage (So., 15 Uhr) Wiedergutmachung angesagt.

Oyten - Vor dem Duell gegen den Tabellenletzten sind die Rollen klar verteilt. Dennoch ist laut Trainer Kai Freese Vorsicht geboten: „In Dinklage hat es einen Trainerwechsel gegeben. Da gilt es also abzuwarten, wie sich das auf die Spielweise auswirkt. Außerdem hat Dinklage im Gegensatz zu uns gegen Hollenstedt gewonnen. Somit sind wir also gewarnt.“ Das größte Problem im Spiel seiner Mannschaft – für Freese ist es die Deckung. „Damit kann und will ich nicht zufrieden sein. Daher liegt darauf auch der Fokus für den Rest der Saison. Da wir aber nach wie vor mit großen personellen Problemen zu kämpfen haben, ist es schwer, etwas ohne systematisches Training zu entwickeln.“ Dennoch hofft Oytens Trainer, dass sich seine Spielerinnen die klare Ansage nach der Pleite in Hollenstedt zu Herzen genommen haben. „Wollen wir bis zum Ende um den Titel mitspielen, zählt für uns nur ein Sieg“, so Freese. kc