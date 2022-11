Freese erwartet unangenehmen Gegner

Von: Kai Caspers

Ihr Einsatz in Neerstedt ist noch fraglich: Oytens Marie Schote. © häg

Vorletzter Auftritt in diesem Jahr für die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires. Am Samstag, 17 Uhr, gastiert das Team von Kai Freese beim TV Neerstedt.

„Für mich ist das eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Daher werde ich sicher das eine oder andere bekannte Gesicht wiedersehen“, sagt Freese, der unter anderem Neerstedts Herren in der Oberliga trainiert hat. Nun geht es für den Trainer des TVO jedoch gegen die Damen des TVN, die bis dato in eigener Halle noch keinen Punkt geholt haben. Für Oytens Trainer jedoch kein Grund, den Gegner auch nur ansatzweise zu unterschätzen. „Das ist eine Mannschaft, die unangenehm sein kann. Das gilt vor allen Dingen für die Deckung, da Neerstedt dort ziemlich offensiv zu Werke geht, um durch Ballgewinne ins Gegenstoßspiel zu kommen“, so Freese. „Allerdings habe ich dafür schon Lösungen parat und weiß, wo ich den Hebel ansetzen muss.“ Gleichwohl will sich Oytens Trainer gar nicht so viel mit dem Gegner beschäftigen. „Wir sind gut damit beraten, wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren. Daher ist es wichtig, dass wir in der Deckung an die Leistung aus der Vorwoche anknüpfen. Sollten wir dann noch die erste und zweite Welle besser spielen und vor allen Dingen konsequenter im Abschluss werden, ist mir nicht bange“, erklärt der TVO-Trainer, der auch weiterhin nur von Spiel zu Spiel guckt. Verzichten müssen die Vampires auch weiterhin auf Laura Sposato, Madita Woltemade und Sabine Peek. Fraglich ist zudem Marie Schote. kc