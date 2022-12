Freese erwartet hartes Stück Arbeit

Von: Kai Caspers

Will sich mit einem Sieg ins neue Jahr verabschieden: Oytens Pia Franke. © Büttner

Mit einem Derby beenden die Damen der TV Oyten Vampires das Jahr in der Handball-Oberliga. Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet das Team von Kai Freese den Tabellenvierten ATSV Habenhausen in der heimischen Pestalozzihalle.

Oyten – „Das ist eine gute Mannschaft, in deren Reihen einige Routiniers stehen. Daher erwarte ich schon ein hartes Stück Arbeit“, lässt Freese im Vorfeld wissen. Gefahr droht in erster Linie von Rückraumspielerin Katrin Friedrich, die flexibel auf beiden Halbpositionen und zudem eine sichere Siebenmeterschützin ist. Freese: „Daher sollten wir Fouls nach Möglichkeit vermeiden, um sie gar nicht erst an die Linie zu lassen. Aber auch Spielmacherin Svenja Petersen sowie Sinah Rathmann auf Außen gilt es zu beachten. Daher müssen wir in der Deckung konzentriert arbeiten, um dann zu unserem Tempospiel zu finden.“ Letztlich will sich der TVO-Trainer aber auch gar nicht so sehr mit dem Gegner beschäftigen, sondern sich lieber auf die eigenen Stärken besinnen. „Daher werden wir alles daran setzen, dass wir das letzte Heimspiel des Jahres erfolgreich gestalten.“

Verzichten müssen die Vampires weiter auf Madita Woltemade, Sabine Peek und Laura Sposato. Fragezeichen stehen zudem hinter den Einsätzen von Torhüterin Bryana Newbern (Rücken) und Marie Schote (krank). kc