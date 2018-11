Franz König spielt bärenstark auf – TV Oyten 9:4

Oyten - Dank einer geschlossen starken Leistung gewannt der TV Oyten das Spitzenspiel in der TT-Bezirksoberliga gegen Primus SG Aumund-Vegesack 9:4. War der Erfolg von Dirk Chamier von Gliszczynski/Oliver Helming gegen Kruse/Burghardt eingeplant, ist der von Peter Igel/Björn Drinkmann gegen das Spitzendoppel Guzmann/Grzesik schon als dicke Überraschung zu werten. Zumal die beiden Oytener zuvor noch nie zusammengespielt hatten. Zwar verpasste der Gastgeber durch die Pleite von Franz König/Arne Fichtner den perfekten Start, doch Igel bezwang Burkhardt im Schnelldurchlauf zum 3:1.

Im mit Abstand besten Spiel des Tages zwischen Helming und Guzmann wurde es am Ende dramatisch. Wahnsinn, wie sie die Bälle hin und her feuerten. Helming wehrte im Entscheidungssatz beim 7:10 drei Matchbälle am Stück ab und hatte in der Verlängerung dann selbst vier davon. Doch Guzmann wollte unbedingt seine weiße Weste behalten und blieb dank des 19:17 in dieser Saison weiterhin ohne Einzelniederlage.

Durch Erfolge von Chamier von Gliszczynski, König, Fichtner und Drinkmann erspielte sich der TVO zu Beginn der zweiten Einzelrunde eine komfortable 7:2-Führung. Besondere Nervenstärke bewies hier König, der nach den ersten beiden dominante Sätzen doch noch in den Entscheidungssatz musste, hier jedoch bärenstark aufspielte und Kunte keine Chance ließ. Überraschend deutlich fiel dann die erste Saisonniederlage von Igel gegen Guzmann, der vor allem mit der Rückhand eine extrem hohe Trefferquote an den Tag legte, aus. Zwar unterlag Chamier von Gliszczynski auch klar gegen Kunte, doch Helming und König machten den deutlichen 9:4-Erfolg perfekt. Mit drei ausstehenden Partien haben die Oytener die Herbstmeisterschaft in eigener Hand. Bereits am Freitag steht allerdings ein schweres Auswärtsspiel in Huchting an. J bd