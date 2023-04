Franz König ragt heraus – TV Oyten hat nach 9:4 Relegation sicher

Von: Björn Drinkmann

Drei Spiele – drei Siege: Franz König ragte beim Oytener 9:4 in Otterndorf heraus. Die Relegation ist sicher. © häg

Direkten Abstieg abgewendet und Relegationsplatz acht sicher: TT-Bezirksoberligist TV Oyten fuhr mit dem 9:4 beim als Absteiger feststehenden TSV Otterndorf den nötigen Sieg ein. Unter dem Druck zeigte das Team eine mannschaftlich geschlossene Leistung, bei der Franz König mit drei Siegen herausragte.

Oyten – Nach den Doppeln führten die favorisierten Oytener mit 2:1. König/Fichtner, das Spitzenduo der Bezirksoberliga mit 20:2 Siegen, ließ Milewski/Zimmermann beim 3:0 keine Chance. Dann verlor das Vater-Sohn-Gespann Helming mit 0:3 gegen Uchtmann/Blohm. In einem knappen Match brachten Gebbert/ Schwarz mit 3:1 ihre Farben wieder die Führung – 2:1. Als dann Oliver Helming und Franz König gegen locker 3:0 gewannen, sah es bereits nach einem schnellen Ende aus.

Aber dann verloren in Serie Arne Fichtner, Thomas Gebbert und Nico Schwarz zum 4:4. Bei diesen Duellen hatte lediglich Fichtner eine realistische Siegchance, doch er unterlag Zimmermann knapp mit 8:11 im Entscheidungssatz. Oyten war kurz nervös, konnte sich aber auf Bastian Helming verlassen. Denn der 14-Jährige hatte mit Noppenspieler Meyn keine Probleme und setzte sich deutlich durch. Als dann auch noch das starke obere Paarkreuz mit Oliver Helming und König wieder 3:1 gewann, war beim Zwischenstand von 7:4 der Otterndorfer Widerstand gebrochen.

Wir sind auf jeden Fall optimistisch, dass die gute Stimmung im Team gehalten werden kann und wir den Klassenerhalt erreichen werden.

Bei Arne Fichtner ging es schon wieder in den fünften Satz, aber dieses Mal ging er dank eines knappen 11:9 als Sieger von der Platte. Also fehlte nur noch ein Zähler zum Auswärtssieg – und für diesen sorgte ausgerechnet Thomas Gebbert. Dieser hatte nach einer starken Hinrunde eine unsägliche Niederlagenserie auf dem Buckel und es klebte ihm förmlich das Pech am Schläger. Umso mehr freuten sich seine Teamkollegen, dass mit seinem ersten Erfolg in der Rückrunde der Bann gebrochen wurde – 9:4.

Zum Abschluss der Serie empfängt die Mannschaft um Sprecher Nico Schwarz den Tabellendritten vom MTV Elm. Sollte man zu Hause die Überraschung schaffen, könnte man mit Schützenhilfe gegebenenfalls sogar noch den direkten Klassenerhalt erreichen. Da dies jedoch sehr unwahrscheinlich ist, stellen sich die Oytener auf die Relegation ein, die voraussichtlich am 7. Mai ebenfalls in Oyten stattfinden würde.

„Wir sind auf jeden Fall optimistisch, dass die gute Stimmung im Team gehalten werden kann und wir den Klassenerhalt erreichen werden,“ erklärt Schwarz.