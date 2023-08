FC Verden 04: Frank Neubarth erwartet in Bardowick mehr Gegenwehr

+ © Wächter Wird stabiler und bekommt in Bardowick weitere Praxis: Jannis Niestädt (rechts), Innenverteidiger des FC Verden 04. © Wächter

Drittes Match – und schon das zweite gegen einen Aufsteiger: Fußball-Landesligist FC Verden 04 tritt am Sonntag (13 Uhr) beim TSV Bardowick an. Frank Neubarth erwartet dabei mehr Gegenwehr als zuletzt beim lässig herausgespielten 5:0 über Worpswede.

Verden – Der Verdener Trainer: „Nach dem Punkt in Neetze hat Bardowick Blut geleckt, es wird wesentlich griffiger auftreten.“ Dazu haben die Gastgeber einige ehemalige Akteure von Treubund Lüneburg in den Reihen – angeführt vom routinierten Innenverteidiger Matthias Zeugner. „Sie wollen sicher an die gute Leistung vom Vorsonntag anknüpfen, da müssen wir achtgeben und uns konzentriert durchsetzen“, warnt Frank Neubarth davor, den Neuling zu unterschätzen.

Wohl keine Änderung in der Startelf

In seiner Mannschaft dürfte es kaum Änderungen geben, nachdem Jalte Röpe ein weiteres Mal wegen Grippe fehlt. Der Ex-Profi: „Wechsel wären auch das falsche Zeichen, weil die Jungs ja prima gespielt haben.“ Vor allem Linksverteidiger Daniel Kunkel wird er weitere Matchpraxis zukommen lassen. Ebenso wie Innenverteidiger Jannis Niestädt, bei dem er gegen Worpswede „einige unnötige Dribblings im Aufbau, aber auch gesteigerte Stabilität“ gesehen hat. Und Lukas Muszong sei auf der Sechs ohnehin ein Riesengewinn. Vielleicht wird die Defensive diesmal mehr gefordert.