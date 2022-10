Florian Schacht: „Wir können befreit aufspielen“

Von: Kai Caspers

Achim/Badens Linksaußen Kevin Podien hat seine muskulären Probleme scheinbar überwunden und steht gegen Cloppenburg wieder zur Verfügung. © Hägermann

Vor der Partie gegen den TV Cloppenburg (Sbd., 19 Uhr) gibt sich Florian Schacht keinen Illusionen hin. „Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen“, weiß der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden um die Schwere der Aufgabe gegen den Tabellenzweiten.

Achim/Baden – „Der Kader der Cloppenburger ist nach dem Abstieg aus der dritten Liga weitestgehend zusammengeblieben. Zudem gab es noch die eine oder andere punktuelle Verstärkung“, verweist Schacht unter anderem auf Mittelmann Michael Williams, der aus Beckdorf zum Titelaspiranten gewechselt ist. „Somit kommt da einiges an Arbeit auf uns zu. Der TVC stellt eine starke Deckung und agiert sehr druckvoll im Angriff. Zudem macht die Truppe wenig Fehler und strahlt von allen Positionen Torgefahr aus. Darüber hinaus haben sie mit Ole Harms einen überragenden Kreisläufer in ihren Reihen“, hofft Schacht, dass seine Mannschaft den Ex-Achimer und mit 55 Treffern derzeit führenden Torschützen der Liga irgendwie stoppen kann. „Aber dafür müssen wir in der Deckung an die Grenzen gehen und dort an die Leistung gegen Oldenburg anknüpfen.“ Gleichwohl macht Achim/Badens Trainer im Vorfeld deutlich, dass die eigene Fehlerquote auf ein Minimum gesenkt werden muss. „Auch im Abschluss müssen wir eine bessere Quote als noch in Fredenbeck an den Tag legen. Gelingt uns das, können wir den Favoriten vielleicht etwas ärgern. Auf jeden Fall wollen wir uns vor eigenem Publikum gut verkaufen.“

Verzichten müssen die Gastgeber weiterhin auf Max Borchert (krank). Auch der Einsatz von Fabian Balke, der unter der Woche nicht trainiert hat, ist äußerst fraglich. Dafür scheint Linksaußen Kevin Podien seine Probleme überwunden zu haben. kc